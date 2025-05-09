CANAL RCN
Colombia

Transmisión en vivo terminó mal: emprendedora fue desfigurada por otra mujer en el centro de Bogotá

La mujer ya había dado aviso de amenazas constantes de las dos extranjeras que la atacaron en plena Séptima.

Vendedora del centro atacada
Foto: TikTok/@Spicy.goomies

Noticias RCN

septiembre 05 de 2025
01:08 p. m.
Un nuevo caso de violencia ocurrió en pleno centro de Bogotá. En esta ocasión, la víctima fue una vendedora ambulante, madre cabeza de hogar, que comercializa dulces y preparaciones mexicanas en esta zona de la ciudad.

El ataque ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo por redes sociales, lo que permitió que se viera la brutalidad de la agresión y el nivel de intimidación que, según ella, venía soportando desde hace meses.

Vendedora había dado aviso de amenazas constantes de dos extranjeras

Todo comenzó días antes del ataque, cuando la comerciante publicó en TikTok un video anunciando que debía cambiar de ubicación, argumentando que “por envidia” varias personas la querían sacar del lugar donde trabajaba.

Explicó que se trasladaría a un punto cercano a la estación Museo del Oro, en el centro de Bogotá, con el fin de continuar su labor sin mayores inconvenientes.

Dos días después, la mujer reapareció en otra grabación mostrando su rostro y cuello con profundas heridas abiertas, visiblemente afectada.

Según relató, mientras transmitía en vivo, fue atacada de forma sorpresiva por una mujer identificada como Natalia Blanco. La víctima aseguró que no sabe si los cortes fueron causados con uñas o con un objeto cortopunzante, pues sintió que le clavaban algo mientras su cara quedaba marcada con múltiples laceraciones.

En medio de la pelea le robaron toda su mercancía

El hecho no se limitó a la agresión física, pues en medio del caos, varias personas sin escrúpulos aprovecharon la situación para robarle toda la mercancía, incluida la mesa donde exponía sus productos.

Estas son las responsables del ataque a una vendedora del centro de Bogotá

“Spicy Goomies”, como se hace llamar en redes, denunció además que este ataque no fue un hecho aislado. Según su hermano, desde hace seis meses, cuando llegó a trabajar a la Séptima, ha sido acosada por dos mujeres extranjeras: Natalia Blanco y Natasha Blanco.

De acuerdo con su versión, estas mujeres la habrían amenazado en repetidas ocasiones con sacarla a la fuerza de su puesto, argumentando que llevaban años en el lugar y que nadie más tenía derecho a instalarse allí. Las intimidaciones habrían llegado incluso a advertencias de muerte.

Tras la agresión, el hermano de la víctima grabó un video en el que pidió apoyo y visibilización del caso. En esa grabación exhibió las imágenes de las dos mujeres señaladas y aseguró que desde las cuentas personales de ellas se publicaron comentarios intimidatorios justificando lo ocurrido, con frases como: “el que busca encuentra”.

Tras el hecho, varias personas se solidarizaron con ella enviándole regalos y mensajes de aliento, aunque la incertidumbre persiste por la falta de una respuesta de las autoridades.

¿Qué pasó con las agresoras?

Según denunció, aunque una de las agresoras, Natasha Blanco, fue capturada en medio del proceso, poco después fue liberada.

Ante esto, la comerciante decidió acudir a los medios de comunicación para dar visibilidad a su caso, asegurando que las responsables continúan en libertad y resguardadas.

