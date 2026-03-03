Colegios públicos en esta ciudad no tendrán clase este viernes 6 de marzo: esta es la razón

La Secretaría de Educación Municipal y las directivas docentes han confirmado que este viernes 6 de marzo no habrá actividades académicas presenciales en las instituciones educativas oficiales de la capital musical.

La medida afectará a más de 50.000 estudiantes de primaria y secundaria, quienes deberán permanecer en sus hogares mientras el cuerpo docente y administrativo adelanta jornadas programadas.

El motivo de mayor peso para esta interrupción es la logística electoral. Debido a las elecciones programadas para el próximo domingo 8 de marzo, una gran parte de las instituciones educativas públicas de Ibagué funcionarán como puestos de votación.

Estas son las instalaciones que se llevarán a cabo en ls instituciones

Bajo la Circular No. 079 de 2026, la Secretaría de Educación ha dispuesto que el viernes se realicen las siguientes actividades en los planteles:

Adecuación de espacios: Movimiento de mobiliario para la instalación de urnas y cubículos.

Verificación de servicios: Revisión de conectividad y suministro eléctrico para los kits biométricos y de escrutinio.

Entrega a la Registraduría: Muchos rectores deben entregar formalmente las llaves y el control de los salones a los delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante la tarde del viernes.

“Hay un acuerdo con todos los sindicatos. Este es principalmente por el Día de la Mujer y del Hombre, entonces el próximo viernes no hay clases, aprovechando que también la Registraduría nos dice que preferiblemente ese día no deben haber estudiantes en las instituciones”, dijo un vocero al medio Alerta Tolima.

Aprovechando la entrega de los locales para las elecciones, el calendario académico ha fijado este día como una Jornada de Desarrollo Institucional (JDI).

El sindicato de maestros también ha señalado la importancia de este espacio para avanzar en mesas técnicas relacionadas con la reubicación laboral de docentes con diagnósticos médicos, un tema que ha generado tensiones administrativas en las últimas semanas y que requiere de la atención del personal administrativo de la Secretaría en conjunto con los delegados sindicales.

“La Registraduría tiene algunas instituciones educativas privadas, universidades y salones comunales. Lo que nos compete como educación oficial corresponde a las instituciones públicas”, precisaron.