Radican proyecto que prohibiría la explotación de los perros de “vigilancia privada” en todo el país: ¿en qué consiste?

Aseguran que la regulación fue un fracaso y que, en lugar de disminuir, el uso de caninos en seguridad privada aumentó.

Perros usados para vigilancia
Foto: Plataforma ALTO

marzo 03 de 2026
05:10 p. m.
Un nuevo pulso legislativo se abre en el Congreso tras la radicación de un proyecto de ley que pretende prohibir de manera definitiva el uso de perros en labores de vigilancia y seguridad privada en Colombia.

La iniciativa surge en medio de continuas denuncias por presunto maltrato y explotación de estos animales y luego de que, según cifras oficiales, la regulación vigente no redujera su utilización, sino que la incrementara de forma considerable.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tras la entrada en vigencia de la Ley 2454 de 2025, conocida como Ley Lorenzo, el uso de perros en estas actividades aumentó en un 375,9%.

¿En qué consiste el proyecto que prohibiría la explotación de los perros de “vigilancia privada”?

La autora del proyecto, la senadora animalista Esmeralda Hernández, radicó la iniciativa junto a varios congresistas y con el acompañamiento de organizaciones defensoras de los derechos de los animales, entre ellas la Plataforma ALTO.

Al anunciar la presentación del proyecto, la congresista expresó que el objetivo es prohibir de manera expresa el uso de perros en labores de vigilancia y seguridad privada en todo el territorio nacional.

En su cuenta de X, la senadora escribió:

¡Los perros no son guardias! Hoy, como bancada del Pacto Histórico, radicamos el proyecto de ley para PROHIBIR el uso de perros en labores de vigilancia. Los animales no pueden seguir siendo tratados como herramientas de trabajo ni explotados. La regulación fue un fracaso: solo aumentó su uso. Llegó la hora de prohibir esta práctica.

El proyecto plantea eliminar definitivamente esta modalidad bajo el argumento de que los perros no deben ser utilizados como instrumentos de trabajo ni sometidos a condiciones que, según las denuncias, han derivado en situaciones de maltrato.

¿Qué sigue para el proyecto?

Ahora la iniciativa deberá iniciar su trámite en el Congreso de la República, donde se debatirá su viabilidad y alcance.

El debate se centrará en si la regulación actual debe ser reemplazada por una prohibición total y en las implicaciones que tendría para el sector de la vigilancia privada en el país.

