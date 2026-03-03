Barcelona rozó la hazaña: vea el resumen y los goles (3-0) contra Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid escribió este martes una página de resistencia en la Copa del Rey. El conjunto colchonero se convirtió en el primer finalista del certamen, pese a caer 3-0 en el Camp Nou frente al FC Barcelona. La contundente ventaja de 4-0 conseguida en el partido de ida terminó siendo decisiva para inclinar la balanza a favor de los dirigidos por Diego Simeone, que supieron administrar la diferencia y sellar su boleto a la gran final.

El ambiente en el estadio azulgrana estuvo cargado de ilusión por una remontada histórica. El Barcelona salió decidido a presionar alto y a buscar el arco rival desde los primeros minutos, consciente de que necesitaba una noche perfecta para revertir el marcador global.

El Barcelona rozó la hazaña

El impulso inicial tuvo premio al minuto 29, cuando Marc Bernal abrió el marcador y encendió la esperanza local. La presión constante dio frutos nuevamente sobre el cierre del primer tiempo, cuando Raphinha convirtió un penal en el 45+4’, resultado que alimentó la ilusión de un segundo tiempo épico.

En la etapa complementaria, Bernal volvió a aparecer al 72’ para firmar su doblete y colocar el 3-0 en el marcador. Con ese tanto, el equipo catalán quedó a solo un gol de igualar la serie y forzar la prórroga. Sin embargo, pese a los intentos finales y al empuje del público, el cuarto tanto nunca llegó.

El Atlético vuelve a una final tras más de una década

El conjunto rojiblanco resistió los embates y apeló a la experiencia de su plantilla para sostener el resultado global. De esta manera, el Atlético de Madrid aseguró su presencia en la final de la Copa del Rey, torneo que no conquista desde 2013.

La definición se disputará en Sevilla y el rival saldrá del derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club, serie que tiene ventaja parcial de 1-0 para el conjunto donostiarra tras el encuentro de ida.

RELACIONADO Inter Bogotá sorprendió y presentó a ex selección Colombia y Premier league

Así, aunque el Barcelona firmó una actuación valiente y se quedó a las puertas de una remontada memorable, fue el Atlético el que celebró al final de la noche. Una clasificación trabajada, sostenida en la diferencia construida en la ida, que le permite soñar nuevamente con levantar un título copero más de una década después.