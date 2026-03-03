CANAL RCN
Tendencias

"Hay revelaciones fuertes": famoso vidente no se guardó nada y envió otra advertencia para Colombia

¿De qué habló exactamente este reconocido vidente? Descúbralo.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
05:31 p. m.
Colombia está muy cerca de vivir una nueva jornada electoral. El próximo 8 de marzo se elegirá el Congreso y se votará en las consultas interpartidistas, mientras que el 31 de mayo será la primera vuelta presidencial.

En medio de esa coyuntura, aparte de Mhoni Vidente, varios astrólogos han leído sus cartas y han enviado advertencias contundentes.

Uno de ellos fue Jhonny Vidente, que cuenta con más de 25.000 seguidores en TikTok y, de acuerdo con sus internautas, ha tenido varios aciertos.

¿Qué fue exactamente lo que dijo este astrólogo acerca de lo que podría ocurrir en Colombia en el marco de las elecciones?

Jhonny Vidente visualizó posibles ataques en Colombia

Tras uno de sus análisis, Jhonny Vidente indicó que en Colombia se necesita fortalecer la seguridad para evitar intentos de atentados.

"Hay revelaciones fuertes porque para el mundo de la política de Colombia se pueden estar viniendo intentos de ataques contra personajes políticos. Hay una persona de cabello negro con canas que podría estar en una plaza, con camisetas blancas y letras grandes en sus pechos. Él tiene la imagen de 'conquistador', hay gente que lo va a elogiar, pero siento como si unas ráfagas se dirigieran hacia la parte diagonal de su cuerpo", afirmó el vidente.

"Debe tener cuidado porque en el mundo de la política se van a mover fuerzas muy oscuras. Hay una carta que dice que hay envidia y que van a querer 'tumbar' a una persona para que no reine", agregó.

Sus palabras exactas se pueden escuchar aquí:

¿Qué había advertido Mhoni Vidente antes de las elecciones presidenciales en Colombia?

Hace unos días, Mhoni Vidente les recomendó a todos los políticos que no descuiden ningún detalle relacionado con su seguridad.

Asimismo, la astróloga radicada en México también ha indicado que, de acuerdo con su análisis, el veredicto podría estar muy reñido.

 

