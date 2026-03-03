CANAL RCN
Internacional

Trump dice que garantizará el paso de buques por el Estrecho de Ormuz

El anuncio se da en respuesta a la amenaza iraní de “incinerar cualquier barco” que intente cruzarlo.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
05:38 p. m.
En la tarde del martes 3 de marzo, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó con efecto inmediato a “la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de TODO el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el Golfo”.

Los seguros que, según dijo, estarán disponibles para todas las líneas navieras, forman parte de un grupo de medidas anunciadas para garantizar el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, que el Estado iraní declaró cerrado el lunes, 2 de marzo.

El general Sardar Jabbari de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que el régimen incendiará "cualquier barco que intente pasar por el estrecho de Ormuz” y atacará los oleoductos para asegurarse de que no “salga ni una sola gota de petróleo de la región".

Trump dijo que, de ser necesario, escoltarán a los buques en el estrecho de Ormuz:

Ante la amenaza de Irán, país al que ha estado atacando junto a Israel desde el sábado 28 de febrero, el presidente republicano señaló que, de ser necesario, la Armada de los Estados Unidos comenzará a escoltar los buques cisterna que necesiten transitar por el estrecho de Ormuz.

En sus palabras, “pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo. El poderío económico y militar de Estados Unidos es el mayor del planeta. Próximamente se tomarán más medidas ¡Gracias por su atención!”.

¿Por qué es una prioridad mantener el tránsito por el estrecho de Ormuz?

De momento, 240 buques petroleros se encuentran represados a puertas del golfo Pérsico. Por el estrecho de Ormuz, transita el 20% del petróleo mundial y cerca del 30% del gas natural licuado.

Se estima que son entre 17 y 20 millones de barriles de petróleo al día. De los cuales, más de un 80% van a parar a China, India, Japón y Corea del Sur.

