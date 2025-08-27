Capturan a ladrón que estuvo implicado en violento robo de una patineta en Bogotá

Las autoridades pudieron capturaron a un hombre que estaba siendo buscado por ser el segundo implicado en el violento robo de una patineta en Bogotá.

RELACIONADO Capturado presunto responsable del robo con cuchillo de una patineta eléctrica en un puente de Bogotá

El crimen se presentó en marzo del año pasado. Un ciudadano estaba cruzando por el puente peatonal de los Héroes en la calle 80, cuando fue increpado por delincuentes que, mediante amenazas y uso de armas, lo despojaron de sus pertenencias.

Robo ocurrió en marzo de 2024

La víctima tenía una cámara en el casco, por lo que pudo grabar al detalle lo ocurrido. Gracias al video, se pudieron individualizar a los responsables. El robo ocurrió a plena luz del día.

Uno de los ladrones lo amenazó con un cuchillo mientras le decía “Te la pego, hágale rápido”. No solamente le robó la patineta, sino también el celular. Por detrás estaba el cómplice. Los dos criminales emprendieron la huida.

El primer ladrón fue capturado en mayo de 2024, dos meses después. Las autoridades lo ubicaron en la vía Bogotá – Choachí. Junto a él, fueron capturados otras dos personas. Los tres son originarios de Venezuela.

RELACIONADO 11 años de prisión para ladrón que le robó violentamente una patineta a joven en Bogotá

Donafer Alejandro Lunar Benítez, así fue identificado el delincuente que sacó el cuchillo en el video. Este no fue su único robo, dado que se estaba implicado en otros sucesos similares. Un par de meses después, la justicia lo condenó a 11 años de prisión.

Con este resultado, las investigaciones se centraron en capturar al segundo implicado, aquel hombre que apareció por detrás de la víctima en el video.

El modus operandi del segundo implicado

Las autoridades revelaron que este criminal estaba vinculado en cuatro casos ocurridos entre diciembre de 2023 y marzo de 2024. Se conoció que se dedicaba a identificar víctimas que usaran patinetas eléctricas.

Después de ello, los acorralaba para robarlos, tal y como ocurrió en el video. También se supo que tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y hurto.