CANAL RCN
Colombia Video

Colombianos atrapados en la guerra de Ucrania: denuncias de retención y angustia familiar

Noticias RCN conoció una serie de videos enviados por los propios connacionales, en los que denuncian estar retenidos por sus mismas tropas.

Noticias RCN

diciembre 14 de 2025
01:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Pelear una guerra ajena, impulsados por la remuneración económica, fue el rumbo que tomaron cientos de colombianos que decidieron viajar a Ucrania, atraídos por la promesa de un salario en medio de uno de los conflictos más crudos del mundo.

Jóvenes fueron engañados y terminaron siendo llevados a la guerra en Ucrania: varios ya han muerto
RELACIONADO

Jóvenes fueron engañados y terminaron siendo llevados a la guerra en Ucrania: varios ya han muerto

Aunque en redes sociales abundan las cuentas de supuestos mercenarios colombianos relatando la bitácora de los combates contra las fuerzas rusas, no todas las historias terminan en épica. Algunos, atrapados por la desesperación, hoy claman por ayuda para regresar al país.

Videos revelan retenciones y falta de pago

Noticias RCN conoció una serie de videos enviados por los propios connacionales, en los que denuncian estar retenidos por sus mismas tropas. En las imágenes se observa cómo permanecen encerrados en jaulas improvisadas con alambre de púas, vigilados y amenazados por centinelas ucranianos, presuntamente para impedir su deserción.

Enviado de Trump viajará a Moscú para avanzar en posible acuerdo de paz en Ucrania
RELACIONADO

Enviado de Trump viajará a Moscú para avanzar en posible acuerdo de paz en Ucrania

Incluso, en uno de los registros, una mujer entre gritos le exige a los comandantes del pelotón que la dejen marcharse. Asegura que no ha recibido pago en más de seis meses y denuncia estar retenida contra su voluntad.

Familias en Colombia exigen repatriación

Mientras tanto, en Colombia, la angustia crece. Varias familias expresan su preocupación por no tener noticias de sus seres queridos que viajaron a Ucrania y de quienes hoy no saben si están vivos.

EE. UU. y Ucrania avanzan en borrador de acuerdo de paz tras conversaciones en Ginebra
RELACIONADO

EE. UU. y Ucrania avanzan en borrador de acuerdo de paz tras conversaciones en Ginebra

“Que nos den vuelos humanitarios para poder traerlos, darles repatriación y darles una santa sepultura. Ellos son unos guerreros y pelearon una guerra que no era de ellos”, dijo Loraine Cantillo, esposa de un colombiano fallecido en Ucrania.

Según un informe de la Cancillería, a febrero de 2025 había al menos 186 colombianos vinculados al conflicto entre Ucrania y Rusia. De ellos, 122 están reportados como desaparecidos en combate, una cifra que deja en evidencia la dimensión humana de una guerra que sigue cobrando vidas, incluso a miles de kilómetros de casa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Meta

Cárcel para hombres que extorsionaban y secuestraban trabajadores de petroleras en Meta

Antioquia

Accidente de bus en Antioquia: 16 personas fallecidas y rescate con cuerdas en abismo de 60 metros

Venezuela

Activistas venezolanos, víctimas de atentado en Bogotá, denuncian falta de avances en la investigación

Otras Noticias

Atlético Nacional

¿Atlético Nacional o DIM? La IA predice al campeón de la Copa BetPlay 2025

La IA analizó la final de la Copa BetPlay entre Atlético Nacional y DIM y ya tiene un favorito. Conozca el pronóstico, las claves y el calendario.

Chile

Chile elige presidente en segunda vuelta, con el candidato de ultraderecha como favorito

Por primera vez desde el fin de la dictadura de Pinochet, Chile tiene como favorito al candidato que representa la ultraderecha.

Cuidado personal

¿Cómo evitar ser víctima de la escopolamina? Expertos explican el paso a paso

Artistas

Valentina Ferrer y su hijo sorprendieron a J Balvin en El Campín y desataron un momento inolvidable

Sena

El SENA lleva realidad virtual a las veredas para cerrar brechas tecnológicas en el agro