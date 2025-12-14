Colombianos atrapados en la guerra de Ucrania: denuncias de retención y angustia familiar

Pelear una guerra ajena, impulsados por la remuneración económica, fue el rumbo que tomaron cientos de colombianos que decidieron viajar a Ucrania, atraídos por la promesa de un salario en medio de uno de los conflictos más crudos del mundo.

Aunque en redes sociales abundan las cuentas de supuestos mercenarios colombianos relatando la bitácora de los combates contra las fuerzas rusas, no todas las historias terminan en épica. Algunos, atrapados por la desesperación, hoy claman por ayuda para regresar al país.

Videos revelan retenciones y falta de pago

Noticias RCN conoció una serie de videos enviados por los propios connacionales, en los que denuncian estar retenidos por sus mismas tropas. En las imágenes se observa cómo permanecen encerrados en jaulas improvisadas con alambre de púas, vigilados y amenazados por centinelas ucranianos, presuntamente para impedir su deserción.

Incluso, en uno de los registros, una mujer entre gritos le exige a los comandantes del pelotón que la dejen marcharse. Asegura que no ha recibido pago en más de seis meses y denuncia estar retenida contra su voluntad.

Familias en Colombia exigen repatriación

Mientras tanto, en Colombia, la angustia crece. Varias familias expresan su preocupación por no tener noticias de sus seres queridos que viajaron a Ucrania y de quienes hoy no saben si están vivos.

“Que nos den vuelos humanitarios para poder traerlos, darles repatriación y darles una santa sepultura. Ellos son unos guerreros y pelearon una guerra que no era de ellos”, dijo Loraine Cantillo, esposa de un colombiano fallecido en Ucrania.

Según un informe de la Cancillería, a febrero de 2025 había al menos 186 colombianos vinculados al conflicto entre Ucrania y Rusia. De ellos, 122 están reportados como desaparecidos en combate, una cifra que deja en evidencia la dimensión humana de una guerra que sigue cobrando vidas, incluso a miles de kilómetros de casa.