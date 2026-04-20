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Video: Por la espalda y sin mediar palabra fue el ataque mortal durante el rodaje de una producción en Bogotá

Cámaras de seguridad registraron el momento en que el agresor atacó, sin mediar palabra, a una de las víctimas de este hecho.

Noticias RCN

abril 20 de 2026
07:10 a. m.
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Noticias RCN conoció los videos de cámaras de seguridad que muestran el momento exacto en el que ocurrió el cruel ataque durante el rodaje de una producción televisiva en Bogotá.

Esta grabación es clave, pues muestra al responsable de este hecho atacar por la espalda a Nicolás Perdomo, quien se encontraba fumando al lado de la reja de un parqueadero.

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En otros videos se logra ver cuando otros trabajadores de la producción salen para intentar ayudar al joven y neutralizar al agresor, quien también los hiere de muerte.

¿Qué se sabe del ataque a una producción audiovisual?

El mortal ataque ocurrió en la tarde del pasado sábado 18 de abril, en inmediaciones del Instituto Roosevelt, en la localidad de Santa Fe.

Las autoridades han confirmaron que el victimario era un hombre de 23 años, al parecer paciente psiquiátrico, que había llegado al lugar para reclamar unos documentos.

De acuerdo con la investigación, la primera víctima fue un conductor de la producción, identificado como Henry Alberto Benavides, de 45 años.

La segunda persona atacada fue Nicolás Perdomo, uno de los productores, quien al parecer habría intentado ayudar a su compañero y quien, pese a los intentos por salvarlo, también falleció.

El agresor también falleció y una cuarta persona se encuentra en una Unidad de Cuidados Intensivos recuperándose de las heridas.

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Dos capturados fueron dejados en libertad

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier Giovanni Cristancho, informó que el ataque se dio sin mediar palabra, por lo que se trataría de un hecho de intolerancia.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán pidió que se priorice la investigación del caso y convocó una reunión extraordinaria con las autoridades locales para revisar los múltiples hechos de inseguridad que han afectado a la capital en las últimas semanas.

Dos personas, integrantes de la producción fueron capturadas y procesadas por homicidio simple, pues mientras intentaban socorrer a sus compañeros lograron herir de muerte al agresor.

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No obstante, fueron dejados en libertad pues su abogado alegó legítima defensa.

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