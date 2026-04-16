Uno de los narcos más buscados en el mundo fue capturado en Cali: esta es la historia

Uno de los hombres más buscados en el mundo fue capturado recientemente en Cali. Se trató de Adolfo León Ospina Giraldo, quien bajo el alias de Fito, armó un imperio centrado en el narcotráfico.

RELACIONADO Capturan a dos presuntos implicados en la muerte del empresario Jorge Hernando Uribe en Cali

Desde hace 20 años, estuvo detrás de innumerables envíos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Norteamérica. Fue tal su poderío criminal que forjó alianzas con estructuras guatemaltecas y mexicanas.

El imperio de alias Fito

¿Cómo pudo conservar un imperio durante dos décadas? Todo radicó en la estrategia que empleó, la cual abarcó las rutas aéreas, terrestres y marítimas. Para lograr su cometido, dispuso de avionetas y semisumergibles capaces de recorrer extensos caminos.

Solamente entre 2009 y 2013, ‘Fito’ fue la mente detrás de traficar 700 kilos de cocaína a Honduras.

Como dice el dicho: todo lo que sube, tiene que bajar. Esto fue lo que le ocurrió al narcotraficante, quien estaba siendo buscado en 196 países gracias a la circular de Interpol.

Encuentran la guarida de una banda en la Comuna 18

Horas antes, las autoridades dieron a conocer que encontraron la guarida de Los Bosculver, banda criminal que escondía drogas y armas en la Comuna 18.

La base de operaciones estaba en las sombras de las viviendas. Los delincuentes aprovecharon el espacio para tener depósitos subterráneos donde guardaban armas, municiones y sustancias. Además, tenía una salida que conectaba con una zona boscosa para huir.

RELACIONADO Menor de 15 años asesinado en un confuso operativo policial en Cali cuando jugaba con unas toallas

A través de un operativo, los uniformados se toparon con un fusil Galil calibre 5.56, una escopeta calibre 12, al menos 150 cartuchos de diferentes calibres y más de 26.000 dosis de marihuana y derivados de cocaína.

En aras de impedir que alguien se interpusiera en su camino, la banda mantenía bajo amenazas a los vecinos.