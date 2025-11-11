Capturan a subintendente por presunta colaboración en robo a joyería en Bucaramanga

El subintendente de la Policía Nacional Yeison Eduardo García Albarracín fue enviado a prisión por orden de un juez de control de garantías de Bucaramanga, tras ser señalado de colaborar con el robo a una joyería, ocurrido el 23 de julio de 2024 en el centro comercial San José Plaza.

Según la Fiscalía, el uniformado habría suministrado dos armas de fuego, una de ellas traumática, y un uniforme oficial a los integrantes de la banda ‘Kilates’, elementos que fueron utilizados durante el atraco.

Filtración de datos y manipulación de pruebas: lo que la Fiscalía atribuye al subintendente

Además, se le señala de haber filtrado información judicial sensible y de comprometerse a eliminar grabaciones de seguridad en una bodega donde se habría planeado el crimen.

"También se estableció que el investigado habría entregado información judicial sobre la investigación relacionada con el hurto, además de supuestamente haberse comprometido a borrar los videos de cámaras de seguridad de una bodega donde los integrantes de la banda habrían planeado el robo”, dijo el ente acusador durante la audiencia.

Captura en Bogotá y cargos por robo: subintendente enfrenta proceso judicial

La captura se realizó el pasado 9 de noviembre en Bogotá, en cumplimiento de una orden judicial. García Albarracín enfrenta cargos por hurto calificado y agravado, tráfico de armas, uso ilegal de insignias oficiales y cohecho propio.

Aunque no aceptó los cargos, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó su reclusión en centro carcelario.

Este caso reabre el debate sobre los mecanismos de control interno en la Policía Nacional y la vulnerabilidad institucional frente a redes delictivas que buscan operar desde adentro.