Violenta riña en la UPI La Rioja dejó cuatro emberá heridos, entre ellos un menor: lanzaron fuerte advertencia

La Administración Distrital de Bogotá rechazó los hechos de violencia registrados el pasado 14 de marzo en la UPI La Rioja, donde se presentaron riñas que dejaron cuatro integrantes de la comunidad Emberá heridos, entre ellos una mujer y un menor de edad.

De acuerdo con lo informado por el Distrito, los enfrentamientos se produjeron al interior de este espacio donde se encuentra alojada la comunidad indígena, situación que generó alteraciones en la convivencia y puso en riesgo la integridad de las personas que permanecen en el lugar.

Violenta riña en la UPI La Rioja dejó cuatro emberá heridos, entre ellos un menor

Según el reporte oficial, dentro de la UPI La Rioja se registraron hechos de violencia y riñas entre integrantes de la comunidad Emberá que habitan en este lugar.

Durante el enfrentamiento cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una mujer y un menor de edad, lo que obligó a una reacción inmediata de las entidades distritales.

Tras conocerse lo ocurrido, el Distrito activó las rutas institucionales de atención, incluyendo servicios de salud y mecanismos de protección para los menores.

Estas acciones se realizaron a través de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social, entidades encargadas de brindar acompañamiento a las personas afectadas y garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

¿A qué se deben las constantes riñas en la UPI La Rioja?

Desde la Administración también advirtieron que este episodio no es un hecho aislado. Según el monitoreo que se realiza en el lugar, previamente se han denunciado situaciones relacionadas con riñas, consumo problemático de alcohol y actividades festivas dentro del espacio, que han terminado en conflictos graves e incluso en consecuencias fatales.

Gracias a la estrategia de seguimiento permanente en este punto, el Distrito ha identificado 178 situaciones de riesgo similares. De acuerdo con las autoridades, en el 87% de los casos se han activado acciones preventivas o rutas institucionales para acompañar y tramitar los conflictos.

Frente a este panorama, la Administración Distrital hizo un llamado a la corresponsabilidad de la comunidad Emberá, especialmente en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, e informó que presentará las denuncias que considere necesarias ante las autoridades competentes.