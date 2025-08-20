CANAL RCN
Colombia Video

Video | Integrantes de Los Costeños habrían robado cerca de 1.000 millones de una joyería en Barranquilla

Cinco miembros de la banda fueron capturados en retenes de la Policía. Habrían intentado camuflar las joyas en el tablero de sus vehículos de escape.

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
09:01 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Haciéndose pasar por una pareja acaudalada que, incluso, necesitaba de un guardaespaldas, tres integrantes de la banda delincuencial Los Costeños robaron entre 500 y 1.000 millones de pesos de una joyería en un sector exclusivo del norte de Barranquilla.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, llegaron a local sobre las 3:00 de la tarde y, antes de revelar su verdadera identidad, estuvieron echando un vistazo a las joyas de alto valor que se encontraban en la tienda.

Violento atraco en Bogotá: ladrones amenazaron con armas para llevarse millonaria mercancía
RELACIONADO

Violento atraco en Bogotá: ladrones amenazaron con armas para llevarse millonaria mercancía

Luego de amenazar con arma de fuego a las empleadas del lugar, tomaron relojes, cadenas, anillos y cuanto metal precioso lograron meter en varias maletas en las que se llevaron un botín.

Problemas en la huida y la acción rápida de las autoridades facilitaron su captura:

Con las manos llenas y habiendo vaciado los estantes que más llamaron su atención, tuvieron problemas con la puerta, por lo que amenazaron, de nuevo, a las empleadas para salir de la tienda.

No contaban, sin embargo, con que una llamada al sistema de emergencias activaría un operativo de la Policía con el que lograron interceptar a cinco integrantes de la banda, que se movilizaban en dos vehículos, y un sexto implicado, en otro sector de la ciudad.

VIDEO | Ladrón quiso robar cable en Transmilenio y quedó atrapado en un hueco
RELACIONADO

VIDEO | Ladrón quiso robar cable en Transmilenio y quedó atrapado en un hueco

Capturados trataron de camuflar las joyas en el tablero de control del vehículo en el que se desplazaban:

En videos compartidos por la Policía Metropolitana de Barranquilla se ve como, incluso, camuflaron en el tablero de los vehículos joyas, con la esperanza de quedarse con parte del botín.

En total, las autoridades recuperaron 30 millones de pesos en mercancía, pero continúan trabajando en localizar el resto de las joyas, que los capturados habrían escondido o entregado a terceros para evadir la acción de la Policía, que ya entregó un primer balance:

“En una rápida reacción, fueron capturados 5 presuntos delincuentes por el delito de receptación y uno por porte ilegal de armas de fuego. Durante el operativo, se incautaron dos vehículos y un arma de fuego”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

VIDEO | Ambulancia fue atacada a balazos por sicarios en Ricaurte: su ocupante falleció

Álvaro Uribe

Expertos analizan el fallo que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe

Cundinamarca

Interpol emite circular amarilla para ayudar en la búsqueda de Valeria Afanador

Otras Noticias

Venezuela

Denuncian que un francés lleva dos meses detenido “sin motivo” en Venezuela

Según sus allegados, Camilo Castro "sigue sin ser localizado oficialmente en las cárceles de Venezuela".

Finanzas personales

Tome nota: tiempo en el que una deuda por tarjeta de crédito se prescribe en Colombia

Conozca el tiempo que tienen estas deudas para eliminarse.

Atlético Nacional

Javier Gandolfi, DT de Atlético Nacional, rompió el silencio tras la expulsión de Edwin Cardona vs. São Paulo

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Alimentos

Anís: la planta aromática con sorpresivos beneficios para la salud corporal