Video | Integrantes de Los Costeños habrían robado cerca de 1.000 millones de una joyería en Barranquilla

Haciéndose pasar por una pareja acaudalada que, incluso, necesitaba de un guardaespaldas, tres integrantes de la banda delincuencial Los Costeños robaron entre 500 y 1.000 millones de pesos de una joyería en un sector exclusivo del norte de Barranquilla.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, llegaron a local sobre las 3:00 de la tarde y, antes de revelar su verdadera identidad, estuvieron echando un vistazo a las joyas de alto valor que se encontraban en la tienda.

Luego de amenazar con arma de fuego a las empleadas del lugar, tomaron relojes, cadenas, anillos y cuanto metal precioso lograron meter en varias maletas en las que se llevaron un botín.

Problemas en la huida y la acción rápida de las autoridades facilitaron su captura:

Con las manos llenas y habiendo vaciado los estantes que más llamaron su atención, tuvieron problemas con la puerta, por lo que amenazaron, de nuevo, a las empleadas para salir de la tienda.

No contaban, sin embargo, con que una llamada al sistema de emergencias activaría un operativo de la Policía con el que lograron interceptar a cinco integrantes de la banda, que se movilizaban en dos vehículos, y un sexto implicado, en otro sector de la ciudad.

Capturados trataron de camuflar las joyas en el tablero de control del vehículo en el que se desplazaban:

En videos compartidos por la Policía Metropolitana de Barranquilla se ve como, incluso, camuflaron en el tablero de los vehículos joyas, con la esperanza de quedarse con parte del botín.

En total, las autoridades recuperaron 30 millones de pesos en mercancía, pero continúan trabajando en localizar el resto de las joyas, que los capturados habrían escondido o entregado a terceros para evadir la acción de la Policía, que ya entregó un primer balance:

“En una rápida reacción, fueron capturados 5 presuntos delincuentes por el delito de receptación y uno por porte ilegal de armas de fuego. Durante el operativo, se incautaron dos vehículos y un arma de fuego”.