Ideam reporta el inicio de la temporada “de más lluvias” en Colombia ¿Qué se debe esperar?

Pese a un primer trimestre atípico, marcado por precipitaciones muy por encima del promedio histórico para la temporada de diciembre a marzo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que en lo que resta del mes y hasta mediados de junio del 2026 el país se enfrentará a la primera temporada de más lluvias del año.

Las lluvias que, en las últimas semanas de enero y las primeras de febrero, generaron una emergencia en al menos ocho departamentos del país, podrían no dar tregua a las víctimas de los desbordamientos e inundaciones. De acuerdo con el modelamiento numérico y los análisis técnicos realizados por el Ideam:

“Se estima que durante el mes de marzo las precipitaciones estarán por encima de lo normal en gran parte de los valles interandinos, así como en los piedemontes llanero y amazónico. Esta condición también se espera en amplios sectores de los departamentos de La Guajira, Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena”.

Pero eso no es todo, se identificaron, de igual manera, “algunos sectores puntuales con precipitaciones por encima de lo normal en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Meta, Vichada, Arauca y algunas áreas de La Guajira”.

¿Una ligera disminución en medio de la temporada de más lluvias?

Según el Ideam, el país podría tener un pequeño respiro entre abril y mayo, con una leve disminución en el número de precipitaciones registradas en algunas regiones del país. Sin embargo:

“Esta disminución no significa que las lluvias desaparezcan por completo. En términos generales, aunque los meses de abril y mayo hacen parte de la temporada de más lluvias, la predicción indica que las precipitaciones se presentarán con menor intensidad o frecuencia”.

¿El Niño al final de la tormenta?

El Ideam se comprometió a mantener un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y compartir cualquier información oportuna con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Sin embargo, desde ya, coincide con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en que el fenómeno de El Niño, que calienta de forma inusual las aguas del Pacífico en las costas de Sudamérica, podría regresar tras dos años de ausencia, durante la segunda mitad del 2026:

“Se han identificado condiciones asociadas al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. En este contexto, el Ideam informa que, de acuerdo con las proyecciones de modelos internacionales de predicción climática, durante el segundo semestre de 2026 podrían desarrollarse condiciones favorables para la ocurrencia del fenómeno de El Niño”.