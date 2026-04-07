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Capturan a tres hombres por robo de camión en Puente Aranda y quedan libres por falta de denuncia

Uno de los detenidos tenía un brazalete de detención domiciliaria, mientras que los otros dos contaban con antecedentes por varios delitos.

Noticias RCN

abril 07 de 2026
06:59 p. m.
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La captura de tres hombres señalados de robarse un camión en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, volvió a encender las alarmas sobre la efectividad del sistema judicial. Aunque los sospechosos fueron perseguidos y detenidos por la Policía, quedaron en libertad horas después debido a que el propietario del vehículo no interpuso denuncia formal.

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Según la información conocida, dos de los capturados contaban con antecedentes por diversos delitos, mientras que el tercero tenía un brazalete electrónico al encontrarse bajo medida de detención domiciliaria. A pesar de estos elementos, la falta de denuncia impidió avanzar en el proceso judicial, lo que derivó en su liberación inmediata.

Falta de denuncia y reincidencia: claves en la liberación de capturados

Este caso refleja una problemática recurrente: la necesidad de una denuncia formal para judicializar delitos como el hurto. Sin este requisito, las autoridades enfrentan limitaciones legales para mantener detenidos a los implicados, incluso cuando hay capturas en flagrancia.

La reincidencia también aparece como un factor crítico. La presencia de antecedentes y el uso de mecanismos como el brazalete electrónico no fueron suficientes para evitar la liberación.

Reforma al Código Penal: la propuesta de Carlos Fernando Galán

En este contexto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha venido planteando la necesidad de una reforma estructural al Código Penal. El mandatario aseguró que, según datos revelados por la Policía, de cada 100 personas capturadas en flagrancia en la ciudad, 94 quedan en libertad.

Galán explicó que esta situación no obedece a fallas de los jueces, sino a las condiciones establecidas en la legislación actual. Delitos sin violencia directa contra la persona o de menor cuantía suelen ser excarcelables, lo que permite que los capturados recuperen su libertad en corto tiempo.

La propuesta del alcalde busca que, en casos donde exista violencia o se ponga en riesgo la vida de una persona, se imponga automáticamente una medida de aseguramiento.

El alcalde también ha sostenido conversaciones con congresistas para avanzar en esta iniciativa, que eventualmente deberá ser debatida en el Congreso de la República. El objetivo es fortalecer las herramientas legales para combatir el hurto y otros delitos que afectan la seguridad en el país.

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