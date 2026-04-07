Policía investiga atropello de perra por motocicleta oficial en Bogotá: el animal está estable

La Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció oficialmente sobre el caso de una perra que fue atropellada por una motocicleta de la institución en la localidad de Bosa, hecho que generó rechazo ciudadano tras la difusión de un video en redes sociales. El incidente involucra a un uniformado que, presuntamente, no se detuvo a auxiliar al animal tras el impacto.

De acuerdo con la información entregada por la institución, la Policía Ambiental activó de inmediato el protocolo de atención tras conocer el caso. El animal, identificado como Kiara, fue rescatado y trasladado para recibir atención médico veterinaria, encontrándose actualmente en estado estable.

Policía confirma investigación por atropello de perra en Bogotá

En un comunicado oficial, la Policía señaló que se adelantan verificaciones para esclarecer las circunstancias del hecho, incluyendo el análisis de tiempo, modo y lugar. Estas indagaciones buscan determinar responsabilidades y definir si hay lugar a procesos disciplinarios o incluso penales contra el uniformado involucrado.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, confirmó que el caso está en investigación. El oficial explicó que, tras la circulación del video, se activaron las capacidades institucionales para ubicar y atender al animal, así como para recopilar información que permita avanzar en las acciones correspondientes.

Video en Bosa desata reacción ciudadana

El hecho ocurrió en el barrio El Recreo, alrededor de la 1:36 a. m. del 3 de abril, según registros de cámaras de seguridad. Las imágenes muestran el momento en que una motocicleta oficial arrolla a la perra, lo que generó una rápida reacción de la comunidad.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que afecte la convivencia, la seguridad o la protección animal a través de la línea 123.