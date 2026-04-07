CANAL RCN
Colombia

Policía investiga atropello de perra por motocicleta oficial en Bogotá: el animal está estable

Video grabado en Bosa desató indignación ciudadana mientras autoridades confirman atención veterinaria y análisis disciplinario y penal del caso.

Policía arrolló a perrita en Bosa
FOTO: Captura de pantalla @ColombiaOscura

Noticias RCN

abril 07 de 2026
06:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía Metropolitana de Bogotá se pronunció oficialmente sobre el caso de una perra que fue atropellada por una motocicleta de la institución en la localidad de Bosa, hecho que generó rechazo ciudadano tras la difusión de un video en redes sociales. El incidente involucra a un uniformado que, presuntamente, no se detuvo a auxiliar al animal tras el impacto.

Kira, la perrita brutalmente golpeada por un sujeto en Bucaramanga, fue encontrada enterrada
RELACIONADO

Kira, la perrita brutalmente golpeada por un sujeto en Bucaramanga, fue encontrada enterrada

De acuerdo con la información entregada por la institución, la Policía Ambiental activó de inmediato el protocolo de atención tras conocer el caso. El animal, identificado como Kiara, fue rescatado y trasladado para recibir atención médico veterinaria, encontrándose actualmente en estado estable.

Policía confirma investigación por atropello de perra en Bogotá

En un comunicado oficial, la Policía señaló que se adelantan verificaciones para esclarecer las circunstancias del hecho, incluyendo el análisis de tiempo, modo y lugar. Estas indagaciones buscan determinar responsabilidades y definir si hay lugar a procesos disciplinarios o incluso penales contra el uniformado involucrado.

El teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la estación de Policía de Bosa, confirmó que el caso está en investigación. El oficial explicó que, tras la circulación del video, se activaron las capacidades institucionales para ubicar y atender al animal, así como para recopilar información que permita avanzar en las acciones correspondientes.

Video en Bosa desata reacción ciudadana

El hecho ocurrió en el barrio El Recreo, alrededor de la 1:36 a. m. del 3 de abril, según registros de cámaras de seguridad. Las imágenes muestran el momento en que una motocicleta oficial arrolla a la perra, lo que generó una rápida reacción de la comunidad.

La Policía reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que afecte la convivencia, la seguridad o la protección animal a través de la línea 123.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

UNGRD

Carlos Ramón González se quedará en Nicaragua: esto reveló su abogado tras eliminación de circular de Interpol

Transmilenio

Grave choque de dos buses de Transmilenio en Suba deja 15 heridos, uno de ellos en estado crítico

Catatumbo

Comunidades del Catatumbo denuncian amenazas, extorsiones y encierro por grupos armados

Otras Noticias

Luis Díaz

Luis Díaz contó lo que significó anotarle al Real Madrid en el Bernábeu en Champions League

Luis Díaz habló tras su gol al Real Madrid en el Bernabéu por Champions. Esto dijo sobre el partido, su rendimiento y el triunfo del Bayern Múnich.

Venezuela

Decisión del juez del caso de Nicolás Maduro impacta a los acusados que no han capturado

La decisión del tribunal federal en Nueva York refuerza la estrategia de la Fiscalía y limita el alcance de la defensa.

Artistas

Ryan Castro reveló cómo conquista a las mujeres que le gustan por Instagram

Enfermedades

Alerta por el aumento de casos de varicela en Colombia: cerca de 6 mil reportes en 2026

Empleo en Colombia

SENA ofrece más de 3 mil vacantes para víctimas del conflicto armado en Bogotá