Capturan al agresor de Kira, la perrita golpeada y enterrada en Bucaramanga

Colombia sigue consternada ante el más reciente caso de presunto maltrato animal en el que Kira, una perrita criolla, perdió la vida luego de que se difundieran videos en los que se observan los contundentes golpes y maltratos a los que fue sometida por parte del que fue su dueño.

El hecho generó mayor indignación, por parte de la ciudadanía, al conocerse que años atrás el sujeto ya contaba con denuncias por presunto maltrato contra la misma canina que hallaron enterrada a inicios de abril en Bucaramanga. Así mismo, denunciantes de la comunidad afirmaron que, al parecer, el mismo hombre habría acabado con la vida de dos caninos más.

¿Qué pasará con el presunto responsable?

Según la denuncia compartida por el concejal Camilo Machado, por medio de sus redes sociales oficiales, el sujeto, identificado como Amibelec Camacho, fue capturado por el asesinato de Kira tras la recopilación del material probatorio y los hallazgos de la necropsia en los que se encontraron múltiples lesiones en el cuerpo de la perrita, quien recibió un trauma craneoencefálico que sería la causa de su muerte.

“Nosotros como denunciantes formales del caso, ante la Fiscalía, aportamos todo el material probatorio consistente en videos, testimonios y fuimos hasta el lugar para, junto con Policía, dar con el paradero del cuerpo de la perrita y se le pudiera practicar la necropsia que arrojó como resultado muerte por trauma craneoencefálico”, explicó Machado.

Actualmente, la Fiscalía llevará a cabo la solicitud de medida de aseguramiento del sujeto al juez encargado del caso, mientras que se emite el fallo.

“Queremos condena ejemplar. Queremos cárcel. Queremos justicia para Kira. Que este caso marque un precedente para todos los agresores que creen que la crueldad puede quedar sin castigo. Kira no puede hablar (...) por eso seguimos hablando por ella”, finalizó el concejal.

Penas contra el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 de 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dentro de las circunstancias de agravación punitiva, que aumentan de la mitad a tres cuartas partes de las penas, se encuentran conductas con sevicia y cuando existan evidencias de daño permanente, mutilaciones o lesiones que alteren de manera irreversible la salud del animal.