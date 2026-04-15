Vehículo en movimiento lanzó y atropelló a un perro en la vía Soledad - Malambo

Un reprochable caso de maltrato animal quedó registrado en una reciente grabación que ya es viral en redes sociales en donde una camioneta en movimiento arrojó un canino y pasó sus llantas por encima.

El caso ya ha despertado la indignación por parte de la comunidad animalista, quienes han exigido a las autoridades la ubicación del vehículo para dar con los responsables del abandono y maltrato al que fue sometido el perro.

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¿Qué se observa en el video?

En el video se observa como la camioneta en movimiento lanzó un perrito por la ventana del copiloto y, seguido de esto, pasa por encima suyo. En el clip se ve al canino arrastrarse desesperadamente por la carretera para intentar huir de los carros que transitaban por la vía.

Según la actualización más reciente, dada por la fundación ‘Dando Amor Sanador’, Tevi, nombre del perrito, logró sobrevivir por lo que fue ubicado y rescatado por la proteccionista Conny Arrieta, quien lo llevó a un centro médico para evaluar su condición de salud.

El más reciente reporte médico veterinario informó que Tevi ha sido diagnosticado con anemia, hemoparásitos, afectación hepática a raíz del trauma generado por el golpe y múltiples facturas en la cadera, tibia, peroné y una de sus patas lo que le ha impedido su movilidad.

La fundación ‘Dando Amor Sanador’ ha compartido los canales oficiales para poder recaudar fondos con el objetivo de lograr la recuperación total del peludo y, posteriormente, encontrar un hogar definitivo.

Según la denuncia, publicada por el rescatista Andrés Preciado, las placas del vehículo lograron ser identificadas por lo que la comunidad ha solicitado con urgencia la aplicación de la ley Ángel.

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Penas contra el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 del 2025, conocida como ley Ángel, el que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Algunas de las circunstancias de agravación punitiva, que aumentan las penas de la mitad a tres cuartas partes, contempla la sevicia y cuando la conducta se perpetre en vía o sitio público.