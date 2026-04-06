Kira, la perrita brutalmente golpeada por un sujeto en Bucaramanga, fue encontrada enterrada

Un atroz caso de presunto maltrato animal ha indignado a la comunidad en el barrio Betania, en Bucaramanga, en donde un video difundido en redes sociales captó el instante en el que un sujeto propinó una brutal golpiza a una perrita de raza criolla que posteriormente fue encontrada enterrada.

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¿Qué pasó con la perrita en Bucaramanga?

Se trataba de ‘Kira’, nombre de la perrita criolla, quien fue golpeada brutalmente por un sujeto que, según el testimonio del concejal Camilo Machado, sería el posible responsable de la muerte de dos caninos más. En las imágenes se observa al responsable propinando contundentes golpes, mientras que la canina emite sonidos de desespero y dolor.

En las horas más recientes, fue encontrado sepultado el cuerpo de la perrita detrás de la cancha del barrio Betania. Las autoridades realizaron la respectiva exhumación del cadáver para ejecutar la necropsia y esclarecer la causa de muerte del animal.

Según los testimonios dados, por parte de habitantes del sector, el hecho se habría presentado hace una semana y, al parecer, la canina llevaba varios días enterrada. Durante la inspección de las autoridades, en el lugar de los hechos, también se encontró un cachorro que, al parecer, ya estaría en manos de las autoridades.

¿Qué pasará con el presunto responsable?

Según la senadora Andrea Padilla, ahora se iniciará un proceso en la Fiscalía General de la Nación por el delito de muerte o de lesiones en caso de que no se establezca la causalidad entre la agresión registrada en video y la muerte.

No obstante, la senadora hizo un llamado a la comunidad a tramitar este tipo de denuncias primero por los canales oficiales y después en redes sociales con el objetivo de no alertar al victimario.

“Sabemos que las leyes ayudan y que tenemos el impulso de volcarnos a ellas con el anhelo de que las autoridades actúen con celeridad. Pero cuando la denuncia no se tramita antes por los canales oficiales, con al menos 24 horas que dice la ley, por supuesto alertando internamente si el asunto es de vida o muerte, y nos gana el afán de la divulgación, pueden pasar cosas como esta: desaparecen al animal”, explicó.

Multas y penas contra el maltrato animal

Según la ley 2455 de 2025, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

El que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.