Colombia

Capturan en Pereira a extraditable solicitado en España por narcotráfico

De acuerdo con las investigaciones, el señalado haría parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la provincia de Toledo, en España.

Foto X @DirectorPolicia

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
04:46 p. m.
La Policía Nacional de Colombia anunció en las recientes horas la exitosa captura en Pereira, Risaralda, de Jaime de Jesús Cortés Vergara, un hombre requerido por las autoridades judiciales de España por el delito de tráfico de drogas.

Cayó en Pereira extraditable requerido por España

La detención se realizó en el marco de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, gracias a la acción coordinada entre la Policía Nacional, la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Colombia y la policía internacional.

Cabe mencionar que contra Cortés Vergara pesaba una Notificación Roja emitida por INTERPOL.

De acuerdo con las investigaciones, el señalado haría parte de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la provincia de Toledo, en España.

Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se adelantan los trámites correspondientes para su extradición.

El director de la Policía Nacional, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, se refirió a la captura en su cuenta de X y aseguró que con esta acción se refuerza el compromiso de Colombia en la lucha contra las estructuras criminales transnacionales.

Capturaron a Jaime de Jesús Cortés Vergara, extraditable requerido por España

Asimismo, recordó que en lo corrido de este año ya se han efectuado 103 retenciones por Notificación Roja de INTERPOL en el país.

“Con este nuevo golpe al crimen organizado transnacional, la Policía Nacional ratifica su compromiso en la lucha contra los dinamizadores del flagelo mundial del narcotráfico y en la protección de la juventud de los cinco continentes”, indicó el alto oficial.

