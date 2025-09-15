Paraguay pide extradición de Rodrigo Granda por secuestro y asesinato de Cecilia Cubas

Noticias RCN conoció que el gobierno de Paraguay le ha pedido cooperación al gobierno de Colombia para capturar a Rodrigo Granda, exjefe de las extintas Farc.

A través de una nota diplomática, el Ministerio Público de Paraguay le pide al Ministerio de Justicia colombiano que coopere y cumpla con el tratado internacional de extradición para que granda pague por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, ocurrido en 2005.

De acuerdo con la justicia paraguaya, el entonces jefe de las Farc habría colaborado a la guerrilla EPP en el plagio y homicidio de Cubas, hija del expresidente de dicho país, Raúl Cubas Grau.

La carta de tres páginas enviada por el gobierno de Paraguay reitera la orden de captura internacional en contra de Granda y reitera el acuerdo de cooperación judicial en materia penal para lograr la extradición del exFarc.

Minjusticia pide explicaciones a la JEP

Por su parte, en un segundo documento, el Ministerio de Justicia le solicita a la Jurisdicción Especial para la Paz que explique si hubo alguna incidencia en la situación jurídica de Granda, quien se encuentra protegido como compareciente del tribunal de paz.

Entretanto, las víctimas alegan que en esta oportunidad no aplica el beneficio de no extradición, pues el hecho de Cecilia Cubas no está relacionado directamente con el conflicto armado en Colombia.