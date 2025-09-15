CANAL RCN
Colombia Video

Importante anuncio sobre magnicidio de Miguel Uribe: tiene que ver con los capturados

Noticias RCN conoció que en las próximas horas serán trasladados los capturados implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Noticias RCN

septiembre 15 de 2025
01:54 p. m.
Noticias RCN conoció que los implicados en el magnicidio de Miguel Uribe serán trasladados desde el búnker de la Fiscalía al Inpec. Esto se debe a que culmina la parte transitoria.

Fiscalía revela la existencia de un segundo sicario menor de edad en el magnicidio de Miguel Uribe
El 7 de junio quedará marcado como el día en el que le dispararon a Uribe Turbay, quien para ese momento ejercía como senador y estaba en su precandidatura presidencial.

¿Quiénes han sido capturados por el magnicidio?

Él estaba ese sábado en el parque El Golfito de Modelia en Bogotá. Entre la gente que lo escuchaba estaba un joven menor de edad, quien a menos de cinco metros, sacó una pistola Glock y le disparó.

Durante dos meses, el senador estuvo luchado por su vida en la UCI de la Fundación Santa Fe en Bogotá. Sin embargo, la trágica noticia se dio en la madrugada del 11 de agosto, cuando Uribe Turbay falleció a los 39 años.

Mientras el país estaba expectante de ver al senador recuperado, las autoridades avanzaron en las investigaciones para capturar a los autores materiales. La mente detrás fue Elder José Arteaga Hernández, conocido como ‘El Costeño’ o ‘Chipi’.

Las pesquisas revelaron que este hombre fue quien coordinó el ataque, tanto antes como después. En ese orden de ideas, lo señalan de haber articulado al resto de implicados.

Joven sicario fue sancionado

Además, habría sido el responsable de darle el arma a ‘Tianz’, el joven sicario que disparó. Cabe mencionar que el adolescente ya fue sancionado con siete años de privación de libertad.

Padre de Miguel Uribe comparte un mensaje con la familia del comentarista asesinado Charlie Kirk
Las otras personas implicadas en el entramado son: Katherine Andrea Martínez Martínez o ‘Gabriela’ (estuvo en la planeación, trasladó el arma y fue capturada en Caquetá), William Fernando González Cruz o ‘El Hermano’ (también participó en las reuniones y en la escogencia del menor), Carlos Eduardo Mora o ‘El Veneco’ (conductor del vehículo) y Cristian Camilo González (motociclista que iba a ayudar a ‘Tianz’ a huir).

Con el paso de las semanas fueron apareciendo más implicados. Por un lado, hubo otro adolescente, identificado como ‘El Churco’, de quien no se sabe nada desde que evadió la protección del ICBF tras presentarse voluntariamente ante las autoridades.

Harold Daniel Barragán o ‘HB’ es otro nombre clave, debido a que fue quien escogió al joven sicario.

