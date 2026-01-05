VIDEO | Capturan en Transmilenio a ‘El Trío del Raponazo’ en la estación Escuela Militar

En el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional, a través del Grupo de Transporte Masivo de Transmilenio, capturó a tres mujeres señaladas de cometer hurto y causar lesiones personales en la estación Escuela Militar, de la troncal Occidente.

Los hechos se registraron cuando el centro de control y monitoreo alertó sobre un caso de raponazo dentro de la estación. De inmediato, los uniformados se desplazaron al lugar y lograron ubicar a las sospechosas que huían por el puente de la calle 80.

Víctima lesionada y hallazgo de arma

De acuerdo con el testimonio de la víctima, las mujeres intentaron arrebatarle su celular mediante la modalidad de raponazo y, en el forcejeo, le ocasionaron heridas. Durante el procedimiento de registro, a una de ellas le fue encontrada un arma cortopunzante.

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La afectada fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica, mientras que las capturadas quedaron a disposición de la autoridad competente.

Antecedentes y reacción policial

Las tres mujeres presentan anotaciones por hechos similares, lo que refuerza la alerta sobre su reincidencia en el sistema de transporte. La teniente coronel Maryam Moreno, comandante del Grupo Transporte Masivo Transmilenio, destacó la rápida acción de los uniformados: “Gracias a la reacción inmediata logramos ubicar a tres mujeres que huían por el puente de la calle 80”.

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La oficial también subrayó que el hallazgo del arma cortopunzante y las lesiones a la víctima evidencian la peligrosidad de estas acciones: “Durante el procedimiento de registro a una de ellas le fue hallada un arma cortopunzante”.