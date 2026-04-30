Galón de gasolina superaría los 16.000 pesos en estas ciudades tras alza del Gobierno

La gasolina corriente en Colombia registrará un alza de 400 pesos, a partir de la medianoche del viernes, 1 de mayo.

El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tras la reunión que mantuvo con la junta directiva del Banco de la República, el jueves, 30 de abril.

El “Gobierno del Cambio” señala que es una medida necesaria, por cuenta del alza en los precios internacionales, que deja la guerra en Oriente Medio.

El jueves, el barril de petróleo de referencia Brent llegó a alcanzar un precio de 126,41 dólares durante la jornada, que no se veía desde que Rusia invadió a Ucrania en 2022.

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Ciudades de Colombia en las que el precio de la gasolina podría superar los 16.000 pesos:

Hasta el 30 de abril, el precio promedio por galón de gasolina en el país era de 15.449 pesos y, a partir del 1 de mayo, será de 15.849 pesos.

Se espera que el galón de gasolina supere los 16.000 pesos en Bogotá, Medellín, Cali y Villavicencio, que, tras el anuncio, seguirá siendo la ciudad con la gasolina más cara del país.

En la capital del Meta, el precio promedio de la gasolina podría pasar de los 15.991 pesos a poco más de 16.300. Mientras, en Bogotá, pasaría de 15.890 a 16.200 pesos.

¿Otros precios podrían verse afectados por el aumento a la gasolina?

Tras conocer la noticia, el conductor Oswaldo Tello, oriundo de Villavicencio, advirtió que la medida se reflejará en los precios de otros productos: “Grave que el Gobierno a cada rato esté metiéndole la mano al bolsillo a los colombianos. Con la gasolina tan alta, todo sube”.

Un análisis en el que coinciden los taxistas Jorge Ramírez: “Cada mes sube y sube. Nos bajaron durante un tiempo, pero otra vez está subiendo. Ahí no están haciendo nada. Ahogándonos, prácticamente” y Ever Bernal: “Si sube la gasolina, subirá todo. Es sencillo. No hay que ser economista para saberlo”.

El Gobierno, además, anunció que subirán los precios del diésel, también a partir del primero de mayo, sin revelar el monto. Una noticia que temen los colombianos de a pie, debido a que es el combustible que utilizan los transportadores de carga.