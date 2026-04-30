Comerciantes de un barrio en Bogotá están preocupados por una banda que se la pasa robando

La ola de inseguridad mantiene en alerta a los comerciantes del barrio Villas de Granada, la localidad de Engativá en el occidente de Bogotá. En el transcurso de una semana, al menos cuatro establecimientos comerciales fueron víctimas de atracos a mano armada perpetrados por una banda delincuencial que se moviliza en motocicletas.

Los afectados denuncian la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades y exigen acciones inmediatas.

¿Cómo opera la banda?

El modus operandi de los delincuentes es sistemático y repetitivo. Según los testimonios de comerciantes y trabajadores, llegan en motocicletas, visten ropa oscura y utilizan cascos para ocultar su identidad.

Armados con pistolas, intimidan a empleados y clientes hasta obtener objetos personales y el dinero de las cajas registradoras. Los robos ocurren a cualquier hora del día, generando un clima de temor constante en la zona.

El llamado a las autoridades

“Le pedimos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Policía Nacional que den captura a estas personas, ya que están en cámaras del sector”, expresaron los comerciantes afectados. La comunidad señala que existe evidencia en video de los hechos delictivos, lo que podría facilitar la identificación.

La preocupación se incrementa ante la continuidad de los hechos delictivos. En una semana hicieron hasta cuatro robos.

Con base en las cifras oficiales del Distrito, entre enero y marzo se presentaron 934 hurtos a comercio en la ciudad. En comparación con el mismo periodo de 2025, hubo una reducción del 63.7 %.

Este 2026, las localidades más afectadas por esta clase de robos han sido Suba, Engativá, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo y Kennedy.