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Autoridades asestaron duro golpe contra el Clan del Golfo en Briceño, Antioquia

Días antes, 166 personas, de 83 familias campesinas, se vieron obligadas a dejar sus hogares.

Noticias RCN

abril 30 de 2026
09:50 p. m.
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La incautación de una poderos ametralladora y la baja de un integrante del Clan del Golfo marcan los más reciente resultados de la ofensiva militar en Briceño, Antioquia, donde el Ejército intenta frenar el terror impuesto por las disputas territoriales.

Según informó el general Carlos Caycedo, comandante de la IV Brigada del Ejército Nacional, “la incautación de esta arma de acompañamiento, caracterizada por su alto poder de fuego y alcance, representa un golpe significativo a la capacidad armada de esta estructura, limitando su accionar delictivo y reduciendo la posibilidad de hostigamientos contra la población civil y la Fuerza Pública”.

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Los resultados de la IV Brigada fueron alcanzados en operativos realizados en La Vélez y Las Auras:

Los enfrentamientos, que tuvieron lugar en la vereda La Vélez y el corregimiento Las Auras, se producen en un contexto de extrema vulnerabilidad para los habitantes del norte del departamento.

Los constantes choques entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las Farc, motivados por el control de la minería ilegal y los cultivos ilícitos, han forzado a las familias a abandonar sus hogares.

Días antes, el uso de drones en ataques rurales provocó el desplazamiento de 166 personas pertenecientes a 83 familias, mientras que el resto de los pobladores permanece bajo condiciones de confinamiento.

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Familias campesinas han huido al casco urbano en busca de refugio:

Esta crisis humanitaria ha empujado a los campesinos hacia los cascos urbanos de las veredas El Orejón, El Roblal, Pueblo Nuevo y Travesías en busca de refugio.

Pese a que las tropas de la IV Brigada se mantiene presentes para contrarrestar las acciones de los grupos armados, el escenario de terror persiste para las comunidades rurales, que han quedado atrapadas en medio de la confrontación por el dominio de las rentas criminales en esta región del país.

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