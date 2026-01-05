¡Insólito! Lechonería era la guarida donde escondían grandes cantidades de droga en Bogotá

Las autoridades en Bogotá descubrieron que la guarida de una banda dedicada a la venta de drogas era un sitio inusual.

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Hace pocos días, uniformados de la Policía estaban llevando a cabo labores de control en los diferentes locales de comida que se encuentran por la localidad de Suba.

Tenían todo tipo de sustancias

El inesperado hallazgo llegó en una lechonería. Cuando los policías arribaron, se dieron cuenta de que algunas personas cambiaron de actitud y se mostraron nerviosos. Esto levantó las sospechas de que había algún secreto.

Fue tal la situación que varios de ellos buscaron la manera de no ser requisados y estar lo más lejos posible de los policías. Las sospechas se confirmaron en el momento en el que aparecieron varias drogas sobre una bandeja metálica.

Había cuatro kilos de marihuana, cocaína, anfetaminas, LSD, tusi y ketaminas. Por si fuera poco, las autoridades también se toparon con herramientas empleadas para la dosificación y celulares. Al final, cuatro personas fueron capturadas y las enviaron a la cárcel.

El peligro para la salud de los clientes

Aparte de la ilegalidad que conlleva portar esta cantidad de sustancias, el hecho de que las dosificaran en un establecimiento que vende comida implica un riesgo para los clientes que puede llegar a ser mortal.

A inicios de marzo, se tomó una importante decisión en el Concejo de Bogotá relacionada con el consumo de drogas. Se aprobó un acuerdo que establece zonas libres de estas sustancias y alcohol.

Es decir, es una normativa que delimita aquellos sitios en donde no puede haber presencia de licor o drogas. La iniciativa impide, entonces, que los espacios que, por ejemplo, frecuentan los niños estén afectados por situaciones de esta índole.

Las zonas, entonces, corresponden a aquellas donde hay infraestructura de juegos para niños o empleados como actividades recreativas para ellos.