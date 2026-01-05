Puntos de concentración por marchas del Día de los Trabajadores el 1 de mayo en Bogotá

Bogotá está lista para una nueva jornada de marchas por el Día de los Trabajadores, el viernes 1 de mayo. Ciudadanos fueron convocados en distintos puntos de la ciudad para eventos, que incluyen, también, plantones y muestras culturales.

Una oportunidad para que la ciudad demuestre 1. Que es respetuosa de las manifestaciones pacificas y 2. La preparación de su equipo de gestores de diálogo social, que va a acompañar de principio a fin la jornada, fomentando "la convivencia en el espacio público”.

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Localidades que verán el paso de las marchas el primero de mayo:

Las marchas se desarrollarán en las localidad de Suba, Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe y La Candelaria. De ahíu, el llamado de las autoridades a:

“Planificar los desplazamientos teniendo en cuenta posibles desvíos o cierres viales” y participar de las movilizaciones “de forma pacífica y respetuosa, sin afectar los derechos de otras personas”.

¿Qué marchas están programadas para el primero de mayo en Bogotá?

La marcha del Bloque Antiimperialista, Independiente, Internacionalista y Revolucionario fue convocada desde las 7:00 de la mañana e iniciará en la Embajada de Palestina, ubicada en la calle 45 con carrera 14, rumbo a la Avenida Jiménez con carrera Séptima.

La marcha del 1 de Mayo proletario y combativo iniciará a las 8:00 de la mañana en el barrio La Perseverancia, de la localidad de Santa Fe. La marcha del 1 de Mayo desde el sur y con la gente iniciará media hora después en la Avenida Primero de Mayo con carrera 19 y avanzará hacia el Restrepo, Ciudad Jardín, Villa Javier, Las Cruces, carrera 10ª y la zona Centro.

A las 9:00 de la mañana iniciará la marcha del Día Internacional de las y los trabajadores en el Parque Nacional, a la altura de la carrera Séptima con calle 36 y se desplazará hacia la Plaza de Bolívar.

A la misma hora, la marcha Ruido en el set, ruido en las calles iniciará en el Museo Nacional, carrera Séptima con calle 28, rumbo a la Plaza de Bolívar, y la marcha Internacional de la Clase Trabajadora Antiimperialista, en la Plazoleta de Las Nieves, en la carrera Séptima con calle 20.

También desde las 9:00 de la mañana avanzará la marcha 1 de Mayo Todxs Somos Antifa, desde la calle 27 Sur con carrera Décima, en la localidad de Rafael Uribe Uribe

Y a las 10:00 de la mañana iniciará la marcha Bloque Negro, Disidente, Marika, Transfeminista, Artístico y Popular, desde el Planetario de Bogotá, en la carrera Séptima con calle 27, de la localidad de Santa Fe.