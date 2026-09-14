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Capturan hombre de 72 años con 120 gramos de marihuana el Parque de los Hippies

El seguimiento realizado a través de las cámaras de seguridad permitió alertar oportunamente a las patrullas de vigilancia sobre la actividad ilícita.

Mañana Express

septiembre 14 de 2026
07:47 a. m.
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Las autoridades de Bogotá capturaron a un hombre de 72 años señalado de comercializar estupefacientes en el parque de Los Hippies, ubicado en la carrera séptima con calle 60.

Durante el procedimiento policial, le fueron incautados 120 gramos de marihuana que, según las autoridades, tenía listos para su venta.

Capturado adulto mayor en Bogotá

El operativo se realizó gracias al sistema de videovigilancia del C4, que detectó comportamientos sospechosos en la zona.

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Las cámaras de monitoreo registraron durante varios minutos cómo esta persona comercializaba lo que aparentemente eran dosis de marihuana en el área del parque, lo que activó el protocolo de intervención del cuadrante de vigilancia.

El seguimiento realizado a través de las cámaras de seguridad permitió alertar oportunamente a las patrullas de vigilancia sobre la actividad ilícita.

Los uniformados se dirigieron al punto señalado donde lograron ubicar y capturar en flagrancia al hombre mayor, quien en su poder tenía 120 gramos de marihuana.

La persona capturada fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de tráfico de estupefacientes.

Según datos oficiales, durante el presente año el sistema de videovigilancia de Bogotá ha resultado fundamental para la seguridad ciudadana.

Gracias a estas herramientas tecnológicas, se ha logrado la captura de 514 personas por diferentes delitos en la ciudad, lo que evidencia la efectividad de estos mecanismos de control y prevención.

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El Parque de Los Hippies, ubicado en una zona concurrida del centro-norte de Bogotá, ha sido objeto de operativos de seguridad previos.

Las autoridades mantienen vigilancia permanente en este y otros puntos estratégicos de la ciudad mediante el sistema integrado de cámaras que opera desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4).

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