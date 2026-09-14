Capturan en El Dorado a influencer mexicano señalado por documental sobre niños trans en Colombia

Este domingo 13 de septiembre fue capturado en Bogotá un sujeto de nacionalidad mexicana identificado como Samuel Adrián. El hombre, reconocido en redes por crear contenido, fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Detienen en Bogotá a creador de contenido mexicano

Adrián ya contaba con una orden de arresto en su contra por desacato. Esto, tras la publicación de una investigación llamada ‘Colombia: fábrica de niños trans’, en su canal oficial de YouTube.

En el documental que dura 51 minutos y que fue publicado hace tres meses, el influencer revela datos sobre procedimientos hormonales relacionados con la transición de género en niños y adolescentes en el país.

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“Colombia: Fábrica de Niños Trans es un documental de investigación que expone el avance de la agenda trans en menores dentro de Colombia y las consecuencias culturales, médicas y sociales que esto podría tener para las nuevas generaciones”, se indica en la descripción del contenido.

Es necesario mencionar que para el creador de contenido era claro que existía la posibilidad de ser detenido al ingresar al territorio colombiano. Esto, ante la negativa de eliminar el documental que publicó el pasado 17 de mayo. Incluso, a través de sus redes sociales había compartido un video al respecto.

“Si estás viendo este video es porque fui arrestado en Colombia. A la hora de grabar este video me encuentro en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá a punto de tomar un vuelo de conexión a Bogotá. Pero si este video sale a la luz para cuando tú lo estés viendo ya habré sido privado de mi libertad por haberme negado a eliminar el documental Fábrica de niños trans”, aseguró.

Presidente Abelardo de la Espriella se pronuncia por el caso de Samuel Adrián

En las imágenes, Samuel Adrían asegura que estará 10 días en prisión, que deberá pagar una multa, pero que espera que su caso sea revisado por el presidente Abelardo de la Espriella y que sirva para darle visibilidad a los menores que han sido víctimas de tratamientos “a los que nunca debieron ser sometidos”.

“Por ahora me esperan 10 días de arresto y una multa. Ahora, hago este video porque es importante recordar algo. Aquí la verdadera víctima no soy yo. Las verdaderas víctimas son los miles de niños colombianos que han sido sometidos a la agenda perversa del supuesto cambio de sexo. Porque yo al final voy a recuperar mi libertad en 10 días, pero muchos de estos niños van a tener que vivir por el resto de sus vidas con las consecuencias irreversibles”.

Entretanto, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció y aseguró que abrirá las investigaciones pertinentes para seguir de cerca las denuncias de Samuel Adrián. Además, hizo un llamado al Congreso de la República: “llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”.