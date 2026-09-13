El lado oscuro detrás del geriátrico en el que murieron 16 abuelos tras un trágico incendio en Chile

Un devastador incendio consumió el hogar de adultos mayores El Edén, en Pitrufquén, sur de Chile, dejando 16 personas fallecidas.

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El siniestro se registró la noche del viernes 11 de septiembre y dejó evidencia las graves irregularidades con las que operaba el establecimiento.

El geriátrico funcionaba de manera ilegal, sin los permisos necesarios para operar como hogar de retiro.

La información preliminar de las autoridades señala que el establecimiento había sido multado en el pasado por no contar con la licencia requerida para brindar servicios de cuidado a adultos mayores.

Esta situación irregular no era desconocida para los organismos de fiscalización, aunque el centro continuó funcionando pese a las sanciones.

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Caso de maltrato en geriátrico de Pitrufquén donde ocurrió el trágico incendio

Las investigaciones revelan que en 2025 se presentó una denuncia contra el hogar El Edén por un presunto caso de maltrato contra uno de los residentes, lo que fortalece la versión de las graves condiciones en las que operaba el establecimiento.

Esta denuncia se suma al historial de irregularidades que las autoridades examinan con detenimiento.

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¿Quién es la única cuidadora que estaba en el ancianato durante la tragedia?

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es que al momento de iniciarse el incendio, solo una mujer se encontraba a cargo de todos los residentes.

Esta persona, además, no contaba con certificación para trabajar en el área de la salud, según confirmaron las autoridades.

Los vecinos del sector recordaron la magnitud de la tragedia. "Estaba cerrada la puerta y cuando yo salí a la calle ya estaba todo cubierto de humo y de llamas, que eran muy grandes.

El establecimiento quedó completamente reducido a cenizas, dificultando las labores de investigación sobre las causas exactas del siniestro. Las autoridades trabajan en determinar el origen del fuego y evaluar posibles responsabilidades penales por el funcionamiento irregular del centro.

El presidente José Antonio Kast se pronunció sobre la tragedia, enviando un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas. Además, el mandatario solicitó adelantar la revisión de las condiciones de los hogares de retiro en todo Chile, con el objetivo de prevenir nuevas tragedias similares.