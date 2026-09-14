Discusión entre conductor y peatón terminó en fuerte accidente en Bosa: ¿qué ocurrió?

Un nuevo caso de intolerancia quedó registrado por los habitantes de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, en donde una discusión entre un conductor de una camioneta blanca y un transeúnte por poco ocasiona una tragedia.

El hecho ha generado el rechazo de la comunidad, quienes exigieron que se tomen las acciones legales del caso en contra del conductor que, al parecer, habría intentado huir tras ocasionar el accidente.

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Discusión entre conductor y peatón en Bosa

El caso se presentó el pasado 7 de septiembre en donde, gracias al registro de las cámaras de seguridad de la zona, se observa que el conductor de una camioneta arrolla a un peatón que iba cruzando por una esquina de la vía.

Videos de más cámaras de seguridad también captaron el instante en el que, al parecer, el hombre habría emprendido la huida a gran velocidad.

Por supuesto, el hecho alertó a la comunidad que se encontraba presente, quienes detuvieron al conductor cuadras adelante. Ante la arremetida de la comunidad en contra del conductor que terminó bajando del vehículo, las autoridades llegaron para atender la situación por los intentos de linchamiento en su contra.

“Al llegar al lugar se observó una aglomeración de personas, quienes tienen retenido a un ciudadano presuntamente por haber atropellado a otra persona. De acuerdo a lo que se ha podido establecer, el presunto responsable, luego de haber cometido este hecho, habría intentado huir del lugar por lo cual fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente”, aseguró Adriana Ruíz, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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¿Cómo se encuentra el peatón atropellado?

Se trató de Fernando Páez, quien luego de ser atropellado resultó gravemente herido al presentar varias fracturas en sus piernas. En las imágenes, captadas por ciudadanos que llegaron al lugar de los hechos, se observa al hombre tendido en el suelo mientras espera para recibir la atención médica.

Tras una espera de aproximadamente 40 minutos, finalmente Páez logró ser atendido por una ambulancia que lo llevó a un centro médico en donde actualmente ha tenido varias intervenciones quirúrgicas.

Sus familiares se encuentran solicitando premura en las acciones legales en contra del conductor, quien habría atentado en contra de la vida de este ciudadano.