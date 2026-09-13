Deportivo Cali ganó después de cuatro partidos: venció 2-1 a Once Caldas en Manizales

Deportivo Cali volvió a darle una alegría a sus hinchas después de vencer a Once Caldas por la fecha 10 de la Liga Betplay 2026-II en condición de visitante; los dirigidos por Dudamel llegan a la octava posición con 12 puntos conseguidos y aún tienen dos aplazados.

Los 'azucareros' venían de sufrir una dura derrota frente a Atlético Nacional por la Copa Betplay por los octavos de final; fue 3-0 a favor de los antioqueños y profundizó la crisis de resultados que estaba viviendo el club caleño. Además, por liga, acumulaban cuatro partidos sin ganar.

Deportivo Cali venció 2-1 a Once Caldas

Los dirigidos por Dudamel iniciarían ganando el encuentro con anotación de Nicolás Benedetti a los 12 minutos de juego. Tras el gol, Once Caldas se haría con la posesión del balón y el portero Pedro Gallese se convirtió en la figura de la primera mitad, salvando en varias ocasiones la portería visitante.

El segundo tiempo inició de la misma forma en que se dio el final del primero, con el blanco de Manizales buscando el empate y tan solo cinco minutos después, Jefry Zapata concretaría una gran jugada colectiva para poner el 1-1 parcial.

Con el gol de Once Caldas, el partido tomó un respiro y ambas escuadras trataron de mantenerse seguras en defensa hasta que algún error permitiera un cambio en el marcador. Fue hasta el minuto 83 que el delantero argentino Juan Dinenno aprovechó una desatención en la defensa rival y marcó el 2-1 definitivo para darle un triunfo vital al Deportivo Cali, que respira en la tabla y se encuentra en puestos de clasificación.

Próximos partidos de Cali y Once Caldas

Tras su importante triunfo, Cali recibirá el próximo 19 de septiembre al Cúcuta Deportivo a las 6:10 de la tarde y tres días después visitará la capital del país para enfrentar a Independiente Santa Fe a las 8:00 p.m.

Por su parte, Once Caldas, que acumula dos derrotas consecutivas, enfrentará al Deportes Tolima el miércoles 16 de septiembre a las 6:15 p.m. otra vez en condición de local y el sábado 19, viajará a Pasto para jugar a las 8:15 de la noche contra el club nariñense.