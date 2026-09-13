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Festival Cordillera 2026, día 2: horarios de Ricky Martin, Caifanes, Andrés Cepeda y más

Festival Cordillera 2026 continúa este domingo 13 de septiembre en Bogotá. Consulte los artistas, horarios y escenarios de la segunda jornada.

Foto: edición con fotos de Festival Cordillera y AFP

Sebastián Montañez

septiembre 13 de 2026
12:54 p. m.
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El Festival Cordillera 2026 continúa este domingo 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá con una segunda jornada cargada de música.

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Después de un primer día que reunió diferentes géneros y generaciones, el evento se prepara para recibir a artistas como Ricky Martin, Andrés Cepeda, Caifanes, Kany García y Panteón Rococó.

Durante la primera jornada, el público disfrutó de propuestas que pasaron por el reggae de Dread Mar I, las cumbias argentinas de Ke Personajes, el rock en español de Andrés Calamaro, la salsa del Grupo Niche y el dancehall de Sean Paul, entre otros...

Artistas del Festival Cordillera 2026 este domingo 13 de septiembre

Para el segundo día, la programación estará distribuida nuevamente en cuatro escenarios. En el Escenario Cordillera, Briela Ojeda abrirá a las 2:30 p.m., seguida por Draco (4:00 p. m.), Andrés Cepeda (6:00 p. m.), Caifanes (8:15 p. m.) y Ricky Martin (10:30 p. m.).

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El Escenario Aconcagua recibirá a Estromboticos (3:15 p.m.), Tan Biónica (5:00 p.m.), Mago de Oz (7:15 p. m.), Kany García (9:30 p. m.) y Panteón Rococó (11:45 p.m.).

Horarios y escenarios del Festival Cordillera

En el Escenario Cotopaxi estarán Árbol de Ojos (2:30 p. m.), Los de Adentro (4:00 p. m.), Dante Spinetta (6:15 p. m.), Vicente García (8:15 p. m.) y Dr. Krápula (10:30 p. m.).

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Por su parte, el Escenario Cocuy tendrá a Flor de Lava (3:15 p. m.), Jarabe de Palo (5:00 p.m.), Bonka (7:15 p. m.), Diamante Eléctrico (9:30 p. m.) y Amigos Invisibles (11:45 p. m.).

De esta manera, el Festival Cordillera 2026 cerrará su edición con una mezcla de rock, pop y sonidos latinoamericanos. La última presentación está prevista para terminar alrededor de la 1:00 de la madrugada del lunes.

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