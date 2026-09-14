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¿Después de cuánto tiempo tiene derecho un trabajador en Colombia a recibir dotación de vestuario? Esto dice la ley

Según la ley, los empleadores deben dotar a sus empleados después de tres meses continuos de trabajo.

Dotación para trabajadores. ¿Después de cuanto tiempo se debe entregar?
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 14 de 2026
07:04 a. m.
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Según el Ministerio de Justicia y del Derecho, "la dotación es una prestación social que deben entregar los jefes o empleadores cada cuatro meses, a aquellos trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos" y recomiendan tratar de llegar a un acuerdo con el empleador antes de acudir a otras instancias en caso de que no se cumpla con este derecho.

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Si el empleado no logra llegar a un acuerdo con el jefe o empleador, puede solicitar una asesoría con un inspector de trabajo o presentar una queja por el incumplimiento de la obligación; entidades como la Defensoría del Pueblo, personería municipal o consultorios jurídicos son otra opción para presentar la queja.

Requisitos y fechas clave para acceder al beneficio de dotación

Además de la condición que tiene el trabajador de ganar más de dos salarios mínimos, el empleado también debe llevar al menos tres meses continuos de trabajo para poder acceder a la dotación.

Por su parte, la empresa está en la obligación de entregar el beneficio en tres fechas establecidas por ley: 30 de abril, 31 de agosto y 20 de diciembre. Además, la dotación no puede ser cambiada por dinero mientras se está trabajando, pero en caso de finalización del contrato, si la empresa no ha cumplido con la entrega, deberá pagar una indemnización.

De igual forma, una vez entregada la dotación, esta pasa a ser parte del trabajador y no está en la obligación de devolverla una vez se termine el contrato laboral; solo en casos excepcionales, como por motivos de seguridad, la empresa podría solicitar la devolución.

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