Baloto Revancha cayó en Colombia y afortunado ganó $3.200 millones con estos números

La suerte volvió a caer en Colombia y esta vez dejó un nuevo millonario en Bucaramanga. Un jugador acertó la combinación ganadora de Baloto Revancha y se quedó con un acumulado de $3.200 millones, uno de los premios más importantes entregados recientemente por este popular juego de azar.

El afortunado participó en el sorteo 2708 y, según la información divulgada por Baloto, compró su tiquete a través de Baloto.com, por lo que no tuvo que acudir a un punto físico para realizar la apuesta. Además, eligió personalmente los números mediante la modalidad manual.

Números ganadores de Baloto Revancha que entregaron $3.200 millones

La combinación que convirtió al jugador de Bucaramanga en el nuevo millonario estuvo conformada por los números 04, 08, 17, 21 y 27, acompañados de la Súper Balota 01.

RELACIONADO Coljuegos alerta que falsos brujos estafan con supuestos premios de Baloto

Al acertar las cinco balotas y la Súper Balota, el ganador obtuvo el premio mayor de Revancha, que había alcanzado un acumulado de $3.200 millones.

Ahora, uno de los pasos más importantes para el afortunado será adelantar el proceso correspondiente para reclamar el premio. Los jugadores deben conservar y verificar la información de su tiquete, además de seguir los procedimientos establecidos por el operador para premios de esta magnitud.

¿Cómo se juega Baloto y Revancha en Colombia?

Los sorteos de Baloto y Revancha se realizan los lunes, miércoles y sábados. Para participar, los jugadores seleccionan cinco números y una Súper Balota. El premio mayor se obtiene al acertar toda la combinación, aunque existen otras categorías que entregan dinero por coincidencias parciales.

Baloto Revancha también ha dejado cifras importantes desde su lanzamiento. Entre el 25 de mayo de 2022 y el 6 de septiembre de 2026, el juego entregó más de $420.122 millones en premios y registró 12.042.712 ganadores, de acuerdo con las cifras divulgadas por la organización.

El nuevo premio de $3.200 millones vuelve a poner a Bucaramanga en el mapa de los grandes ganadores de los juegos de suerte y azar en Colombia.