Encontraron a hombre que habría apuñalado múltiples veces a una mujer en Cartagena: sufrió todo tipo de maltrato

En Cartagena, el pasado 2 de enero, en el barrio La Candelaria, una mujer fue víctima de un ataque con arma blanca que por poco le cuesta la vida. El hecho es investigado como tentativa de feminicidio agravado.

El presunto responsable, un hombre de 27 años, fue capturado el 2 de febrero, exactamente un mes después del ataque. Durante las audiencias preliminares no aceptó el cargo que le imputaron las autoridades.

Mujer fue apuñalada múltiples veces por un hombre en Cartagena

Según la información oficial, la mujer recibió múltiples heridas con arma blanca durante la agresión.

La gravedad de las lesiones obligó a su atención médica inmediata. Sin embargo, con el paso de los días, y tras el tratamiento correspondiente, logró recuperarse de las heridas que le fueron propinadas.

De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades y la denuncia presentada por los familiares de la víctima, la mujer habría sido sometida de manera reiterada a maltratos físicos, verbales y psicológicos.

Esos antecedentes de violencia en el entorno privado forman parte del proceso judicial que hoy enfrenta el señalado agresor.

Capturan un mes después a hombre que apuñaló a una mujer en Cartagena

La captura del hombre se produjo tras labores investigativas de la Policía, que permitieron ubicarlo y ponerlo a disposición de la justicia bajo el delito de tentativa de feminicidio agravado.

El comandante de la Policía de Cartagena, Yecid Peña, aseguró que este tipo de casos están siendo priorizados:

Este trabajo se va a seguir haciendo de priorizar a los actores recurrentes y frecuentes de este maltrato físico y psicológico en el entorno de las casas, si no se actúa con prontitud estos eventos pueden tener un desenlace fatal.

En esta ocasión, la mujer sobrevivió al ataque y ahora, el proceso judicial determinará la responsabilidad del hombre señalado como su agresor.