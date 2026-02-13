CANAL RCN
¿Cambio imprevisto? Así se cotizó el precio del dólar en Colombia hoy 13 de febrero de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 13 de febrero de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
08:30 a. m.
El precio del dólar reportó un precio de apertura de 3.670,00 en la mañana de este 13 de febrero de 2026.

Es así como, haciendo el balance con el del día anterior (12 de febrero de 2026), subió 5,01 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado del dólar fue de 3.665,78 pesos, lo que significa que descendió 5.23 pesos respecto a la última jornada.

Precio del dólar en Colombia hoy 13 de febrero de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, haciendo el comparativo con el viernes de la semana anterior (6 de febrero de 2026), tuvo una disminución de 25.97 pesos, que equivalen al 0.7%.

Además, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un mes (13 de enero de 2026), la deducción fue de 51.31 pesos, que representan el 1.38%.

Mirando en retrospectiva la TRM de hace un año (13 de febrero de 2025), la reducción fue exactamente de 499.29 pesos.

Y, monitoreando la Tasa Representativa del Mercado que se reportó en el inicio del 2026, se perdieron 91.3 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así ha variado la Tasa Representativa del Mercado a lo largo de la semana

En esta nueva semana de febrero, la Tasa Representativa del Mercado del dólar se mantuvo por debajo de la barrera de los 3.700 pesos.

Las variaciones, desde el lunes hasta el viernes, fueron las siguientes:

  • Lunes 9 de febrero de 2026: 3.670,20 pesos.
  • Martes 10 de febrero de 2026: 3.651,90 pesos.
  • Miércoles 11 de febrero de 2026: 3.659,71 pesos.
  • Jueves 12 de febrero de 2026: 3.671,01 pesos.
  • Viernes 13 de febrero de 2026: 3.655,78 pesos.
