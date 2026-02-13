CANAL RCN
Colombia

James Rodríguez y ‘El Tino’ Asprilla se suman a la ayuda por emergencia en Córdoba

James Rodríguez y ‘El Tino’ Asprilla se unieron en la ayuda al departamento de Córdoba y los días difíciles que se viven allí.

Córdoba
Foto: AFP - @jamesrodriguez10

Noticias RCN

febrero 13 de 2026
08:22 a. m.
En medio de las difíciles semanas que atraviesa el departamento de Córdoba por las fuertes inundaciones y el desbordamiento de varios ríos, dos referentes históricos de la selección Colombia decidieron sumarse a las campañas de ayuda para las comunidades afectadas. James Rodríguez y Faustino Asprilla alzaron la voz para respaldar iniciativas solidarias en una región donde miles de familias viven momentos de incertidumbre.

Las emergencias provocadas por las lluvias han dejado extensas zonas anegadas, pérdida de cultivos, viviendas destruidas y comunidades enteras con dificultades para acceder a alimentos y servicios básicos. En ese contexto, el respaldo de figuras públicas del deporte ha sido clave para amplificar los mensajes de ayuda y movilizar recursos.

James se une a campaña liderada por Guarín

El primero en pronunciarse fue James Rodríguez, actual jugador del Minnesota United, quien hizo público su apoyo a una iniciativa humanitaria encabezada por su excompañero de selección Fredy Guarín. El exmediocampista organizó una jornada de asistencia para las comunidades más golpeadas por las inundaciones.

La campaña contempla la entrega de mercados, artículos de primera necesidad y elementos de higiene para las familias damnificadas. Sin embargo, el proyecto también tiene un componente humano importante, pues incluye acompañamiento emocional para quienes han perdido sus pertenencias o atraviesan momentos de angustia.

Guarín explicó que esta labor se realizará junto a la Fundación Caminando Hacia la Luz, organización que lo ha apoyado en procesos personales y que ahora se suma para canalizar ayuda hacia los sectores más afectados del departamento.

El gesto solidario de ‘El Tino’

Por su parte, Faustino Asprilla decidió contribuir con una iniciativa especial para recaudar fondos. El histórico delantero anunció que donará tres camisetas emblemáticas de su carrera profesional para ser subastadas y destinar el dinero a los damnificados en Córdoba.

Las prendas corresponden a etapas importantes de su trayectoria internacional: una camiseta especial del Parma, otra del Newcastle United y una más del Fluminense. Con esta acción, el exdelantero espera motivar a aficionados y coleccionistas para que participen en la subasta y aporten a la causa.

La respuesta de estas figuras del fútbol colombiano demuestra cómo el deporte también puede ser un canal de solidaridad en momentos críticos. Mientras las autoridades trabajan para atender la emergencia, el apoyo de referentes como James y Asprilla ayuda a visibilizar la situación y a movilizar recursos para quienes hoy lo han perdido casi todo.

