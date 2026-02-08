Cárcel para la mujer de la moto y los otros cuatro señalados por el crimen de Camila Potosí y su bebé

En horas de la mañana de este domingo 2 de agosto se llevó a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los señalados responsables del atroz crimen de María Camila Potosí y su bebé Alahia, de ocho meses de gestación. En la diligencia, un juez los envió a la cárcel.

RELACIONADO Revelan cuánto les pagaría la mujer de la moto a los asesinos de Camila Potosí para sacarle a su bebé

Yulieth Angulo Escobar, Nixon Mondragón Cuero, Kevin López Orozco, Juan José Narváez y Edwin García Zuluaga fueron enviados a un centro carcelario tras avalar la solicitud de medida de aseguramiento intramural solicitada por la Fiscalía.

La Fiscalía imputó a los cinco capturados por varios delitos graves. De acuerdo con su participación individual, se les acusa de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, todos agravados. Adicionalmente, enfrentan cargos por alteración de elemento material probatorio.

El rol de la mujer de la moto y lo demás señalados en el crimen de Camila Potosí

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio en el sector de Alto de Polvorines, cuando María Camila Potosí cayó en la abominable trampa de quien sería una de sus compañeras en el programa de mujeres embarazadas de la Alcaldía. La mujer se ganó su confianza, al parecer, para robarle a su bebé, tras inventarse dos embarazos.

Las investigaciones de las autoridades lograron establecer que Yulieth Angulo Escobar, la mujer de la moto, el día del crimen se habría encargado de transportar bajo engaño a la víctima hasta la vivienda donde acabaron con su vida.

Para ganarse su confianza, habría fingido estar en estado de embarazo, y el día de los hechos le aseguró que la llevaría a una pañalera en el sur de la ciudad.

La Fiscalía reveló que “al llegar al inmueble, Nixon Mondragón Cuero presuntamente agredió violentamente a la víctima y la atacó con el arma cortopunzante hasta causarle la muerte. En ese lugar le habría sido extraída, mediante una cesárea artesanal, la bebé de 8 meses de gestación”.

“En cuanto al rol de Juan José Narváez, este se habría encargado de conducir el vehículo en el que todos los procesados trasladaron el cuerpo de la mujer hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado en el río Meléndez. Edwin García Zuluaga habría estado a cargo de vigilar el área perimetral, así como alertar sobre la presencia de las autoridades”, explicó el ente acusador.

Por su parte, Kevin López Orozco se habría encargado de coordinar la logística del crimen, repartir los roles entre los implicados y garantizar el pago de $4 millones, suma que, según la investigación, había sido pactada previamente con la mujer de la moto.

Se declararon inocentes del cruel asesinato de Camila Potosí y los enviaron a la cárcel

Durante la audiencia judicial, los cinco procesados se negaron a aceptar los cargos formulados en su contra por la autoridad judicial. Esta decisión implica que el caso continuará su curso procesal hacia la etapa de juicio.

El caso permanece bajo investigación mientras la Fiscalía recopila elementos probatorios adicionales para establecer detalles clave el atroz crimen.