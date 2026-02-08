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¿Desde cuándo comienza el paro indefinido de 28 hospitales públicos en Cesar por deudas con EPS?

La medida afecta a más de un millón de usuarios en 25 municipios. Solo se atenderán urgencias vitales durante la protesta.

¿Desde cuándo comienza el paro indefinido de 28 hospitales públicos en Cesar por deudas con EPS?
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 02 de 2026
12:24 p. m.
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Los 28 hospitales públicos del departamento de Cesar iniciarán a la medianoche de un paro indefinido tras no recibir respuesta del Gobierno Nacional ni de las EPS intervenidas sobre una deuda acumulada de $355 mil millones que compromete la sostenibilidad financiera de estas instituciones.

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La medida afectará de manera directa la atención a más de un millón de usuarios del régimen contributivo y subsidiado de los 25 municipios del sur, centro y norte del departamento, incluyendo la ciudad de Valledupar.

Durante la jornada de protesta, los centros asistenciales congelarán la prestación de citas programadas y procedimientos especializados hasta que se logre un acuerdo de pago con las entidades promotoras de salud.

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Hospitales en paro solo atenderán urgencias vitales

Karen Liñán, gerente del Hospital Cristian Moreno Pallares de Curumaní explicó que "no es posible que nosotros los gerentes tengamos que depender de la resistencia para poder garantizar este derecho".

Hoy hacemos un llamado contundente a las EPS para garantizar lo necesario para la sostenibilidad financiera de nuestras instituciones, hoy es una crisis muy importante que afecta de manera directa la sostenibilidad y buen uso de los recursos de nuestra institución.

Ana Sofía Maldonado, gerente del hospital San Juan Bosco de Bosconia, elevó su voz contra las EPS deudoras: "Hoy actualmente el sistema de salud le adeuda una gran cifra a nuestra institución, particularmente al hospital San Juan Bosco en números rojos".

Maldonado identificó específicamente a Asmet Salud, Nueva EPS y Coosalud entre las entidades con obligaciones pendientes.

Mientras se mantenga la medida de fuerza, las redes asistenciales únicamente atenderán urgencias vitales para garantizar la preservación de la vida de los pacientes en estado crítico.

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Gerentes de hospitales y médicos exigen pagos de sus contratos

Yesenia Hernández, gerente del Hospital Jorge Isaac Rincón Torres de la Jagua de Ibírico, describió la situación como crítica:

"Hoy no aguantamos más esta situación, estamos ya en un momento crítico donde nuestros médicos nos han solicitado cerrar los servicios por el no pago de sus contratos".

Hernández solicitó que se sienten "los interventores nacionales y todas las fuerzas vivas del departamento del Cesar para que nos traiga una pronta y oportuna solución".

Por su parte, la gobernadora de Cesar, Elvia Milena Sanjuán, advirtió sobre las consecuencias de la crisis. “Eso repercute por supuesto en la prestación del servicio, que nuestros pacientes y su estado de salud se complique, no avancen, se detengan".

Nuestros médicos, nuestras enfermeras, el personal asistencial, los administrativos de los diferentes hospitales pasaron a ser los héroes de la pandemia a ser los grandes sacrificados de la crisis de la salud en la nación porque esto es un tema a gran escala.

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