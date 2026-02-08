Alias Willy, otra ficha clave en la desaparición del ingeniero forestal en Antioquia: su rol en el caso

Willington Ortiz Muñoz, alias Willy, se convierte en el tercer judicializado como presunto responsable en la desaparición forzada del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, en San Andrés de Cuerquía, Antioquia.

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Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2022 cuando varios hombres interceptaron al ingeniero, lo amenazaron con armas blancas y un revólver, lo agredieron físicamente y lo subieron a un camión.

Testigos reportaron haber visto a la víctima ese mismo día en una vivienda y en el vehículo donde fue retenido. Desde ese momento, su paradero permanece desconocido.

El papel que jugó alias Willy en la misteriosa desaparición del ingeniero forestal

De acuerdo con la Fiscalía, este hombre sería el cerebro detrás de la planeación y ejecución del secuestro del ingeniero, quien fue interceptado mientras adelantaba trabajos para una empresa pública en la región.

La investigación adelantada por las autoridades estableció que alias Willy ejercía como coordinador del grupo delincuencial organizado ‘Los Mesa’ en actividades de venta de estupefacientes y otras operaciones ilegales en el noroccidente antioqueño.

Al parecer, fue quien planeó la retención, buscó información sobre los desplazamientos de la víctima, se encargó de la custodia y estaría implicado en su desaparición.

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Imputan a alias Willy, quien ya estaba privado de la libertad

La Fiscalía imputó a alias Willy por el delito de desaparición forzada, cargo que el acusado no aceptó.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado, quien fue notificado en un centro penitenciario de Tierra Alta, Córdoba.

Alias Willy se encuentra cumpliendo una condena desde marzo de 2025 por los delitos de falsedad marcaria y receptación. Esta nueva imputación se suma a su historial delictivo y evidencia su presunta participación en graves violaciones a los derechos humanos.

En este proceso judicial ya habían sido capturados y privados de la libertad alias 300 y alias Paisa. La judicialización de estos tres presuntos responsables representa un avance significativo en la investigación de un caso que ha mantenido en incertidumbre a la familia del ingeniero desaparecido durante más de cuatro años.