CANAL RCN
Colombia

Alias Willy, otra ficha clave en la desaparición del ingeniero forestal en Antioquia: su rol en el caso

La Fiscalía judicial al hombre que habría planeado y coordinado la retención del profesional que trabajaba para empresa pública en 2022.

Alias Willy, otra ficha clave en la desaparición del ingeniero forestal en Antioquia: su rol en el caso
Foto: Fiscalía / archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

agosto 02 de 2026
09:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Willington Ortiz Muñoz, alias Willy, se convierte en el tercer judicializado como presunto responsable en la desaparición forzada del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, en San Andrés de Cuerquía, Antioquia.

Cayó alias 300 y podría revelar qué pasó con el ingeniero Andrés Camilo Peláez desaparecido hace 4 años
RELACIONADO

Cayó alias 300 y podría revelar qué pasó con el ingeniero Andrés Camilo Peláez desaparecido hace 4 años

Los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2022 cuando varios hombres interceptaron al ingeniero, lo amenazaron con armas blancas y un revólver, lo agredieron físicamente y lo subieron a un camión.

Testigos reportaron haber visto a la víctima ese mismo día en una vivienda y en el vehículo donde fue retenido. Desde ese momento, su paradero permanece desconocido.

Capturan a alias 300, señalado de desaparecer a un ingeniero forestal en Antioquia
RELACIONADO

Capturan a alias 300, señalado de desaparecer a un ingeniero forestal en Antioquia

El papel que jugó alias Willy en la misteriosa desaparición del ingeniero forestal

De acuerdo con la Fiscalía, este hombre sería el cerebro detrás de la planeación y ejecución del secuestro del ingeniero, quien fue interceptado mientras adelantaba trabajos para una empresa pública en la región.

La investigación adelantada por las autoridades estableció que alias Willy ejercía como coordinador del grupo delincuencial organizado ‘Los Mesa’ en actividades de venta de estupefacientes y otras operaciones ilegales en el noroccidente antioqueño.

Al parecer, fue quien planeó la retención, buscó información sobre los desplazamientos de la víctima, se encargó de la custodia y estaría implicado en su desaparición.

Mamá de ingeniero desaparecido pide ayuda al gobierno para encontrar a su hijo
RELACIONADO

Mamá de ingeniero desaparecido pide ayuda al gobierno para encontrar a su hijo

Imputan a alias Willy, quien ya estaba privado de la libertad

La Fiscalía imputó a alias Willy por el delito de desaparición forzada, cargo que el acusado no aceptó.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para el procesado, quien fue notificado en un centro penitenciario de Tierra Alta, Córdoba.

Alias Willy se encuentra cumpliendo una condena desde marzo de 2025 por los delitos de falsedad marcaria y receptación. Esta nueva imputación se suma a su historial delictivo y evidencia su presunta participación en graves violaciones a los derechos humanos.

En este proceso judicial ya habían sido capturados y privados de la libertad alias 300 y alias Paisa. La judicialización de estos tres presuntos responsables representa un avance significativo en la investigación de un caso que ha mantenido en incertidumbre a la familia del ingeniero desaparecido durante más de cuatro años.

Ofrecen recompensa por información sobre ingeniero de EPM desaparecido
RELACIONADO

Ofrecen recompensa por información sobre ingeniero de EPM desaparecido

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Colombia

Fin de semana violento deja 14 heridos en atentado en Cúcuta, cuatro policías y escoltas asesinados

Gustavo Petro

Gobierno y Alcaldía de Bogotá disputan responsabilidad sobre la apertura del Hospital San Juan de Dios

Aerocivil

Millonario contrato de la Aeronáutica reveló anticipo para remodelar aeropuertos: uno no está en funcionamiento

Otras Noticias

Bogotá

Recomendaciones clave para volar cometas y evitar que se enreden

La empresa de energía Enel retiró 350 cometas enredadas en redes eléctricas durante agosto de 2025.

Cuidado personal

¿Cómo evitar los riesgos asociados al uso de los ventiladores durante toda la noche?

Pese a que estos artefactos ayudan a conciliar el sueño en ambientes cálidos, expertos han explicado algunos de los efectos nocivos que puede generar en algunas personas.

Declaración de renta

Más de 760.000 colombianos declararon por primera vez: ¿por qué no todos los obligados repiten en 2026?

Venezuela

¿Ley de alquileres para damnificados por terremotos en Venezuela dará luz verde a la expropiación?

Liga BetPlay

¡Heroico! Rodrigo Contreras le da un triunfo de infarto a Millonarios sobre Junior en la Liga BetPlay