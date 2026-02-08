Fin de semana violento deja 14 heridos en atentado en Cúcuta, cuatro policías y escoltas asesinados

Colombia enfrentó un sábado violento este 1 de agosto con múltiples ataques contra la fuerza pública que dejaron cuatro uniformados muertos y 14 personas heridas en hechos aislados, en diferentes regiones del país.

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En el atentado, aunque no hubo personas fallecidas, varios de los heridos se encuentran en estado crítico. Sin embargo, murió ‘Gorda’, la perrita de la base del comando de la Policía de Norte de Santander; una mascota rescatada.

Fin de semana violento comenzó con un atentado en Cúcuta

El hecho más grave ocurrió sobre las 3:20 de la madrugada de este sábado en Cúcuta, donde un atentado terrorista dejó 14 personas lesionadas: 11 uniformados y tres civiles, de los cuales dos de ellos todavía permanecen con pronóstico reservado.

El ELN instaló 15 tatucos explosivos en un camión, artefactos que fueron lanzados hacia el comando de la Policía de Norte de Santander que terminó destruyendo varios de los dormitorios y la fachada.

Asesinan a dos policías con ráfagas de fusil en Ataco, Tolima

En hechos aislados y en distintas regiones se registraron los crímenes de cuatro funcionarios, dos policías y dos escoltas durante la tarde del mismo sábado.

En Tolima, la violencia cobró la vida de dos subintendentes de la Policía Nacional identificados como Jaferson Meneses y Edinson Cuesta, quienes fueron asesinados en el municipio de Ataco mientras cumplían labores operativas en la región.

Los uniformados fueron atacados presuntamente con ráfagas de fusil, según informaron las autoridades departamentales.

El secretario de Seguridad de Tolima, Alfredo Bocanegra manifestó su rechazo al doble homicidio y confirmó que, como medida inmediata, las autoridades municipales declararon toque de queda en Ataco y establecieron una ley seca mientras se adelantan las investigaciones para identificar a los responsables.

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Dos escoltas de la UNP asesinados mientras almorzaban

El tercer hecho violento ocurrió en Florida, Valle del Cauca, donde dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) adscritos al esquema de seguridad de un líder indígena fueron asesinados.

Los uniformados fueron atacados mientras almorzaban en un restaurante por sicarios que llegaron y les dispararon en repetidas ocasiones. En este ataque también resultaron heridos el líder indígena protegido y otro escolta.

Las tres agresiones en menos de 24 horas contra miembros de la fuerza pública y funcionarios de seguridad han generado preocupación en las autoridades nacionales, que han iniciado investigaciones en cada caso para esclarecer los hechos e identificar a los responsables de estos ataques coordinados contra uniformados en diferentes zonas del país.