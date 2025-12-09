Cárcel para mujer que habría asesinado a sus exparejas: rompió en llanto durante la captura

Fue enviada a la cárcel Sandra Tatiana Mosquera, quien habría asesinado a tres de sus exparejas. También habría atacado a su hermano con un puñal.

Uno de estos crímenes fue detallado por las autoridades. Habría ocurrido en abril de 2024 en Anserma, municipio en donde ella vivía.

Habría asesinado a una de sus exparejas en Anserma

El hombre estaba jugando billar y se fue a la casa de la mujer. Sin embargo, desde ese momento no se volvió a saber nada de él. Al parecer, Mosquera lo golpeó y atacó con puñal hasta asesinarlo.

Las investigaciones apuntan que después del crimen, esta mujer habría desmembrado el cadáver y guardado las partes en dos maletas. Dos días después, fueron encontradas en dos lugares: El Tulfor y en una alcantarilla del puente Lázaro.

Meses después habría cometido otro asesinato

Tras este hallazgo, los señalamientos apuntaron a Mosquera. Un dato no menor es que luego del asesinato, habría vendido por un millón de pesos la motocicleta del hombre.

El segundo homicidio habría ocurrido en agosto de 2024, cuatro meses después del primero. Para esta ocasión, el lugar de los hechos fue Risaralda.

Al parecer, Mosquera había acabado su relación con Yonatan Cano González, pero un día lo citó en un motel. En este sitio, presuntamente le suministro veneno hasta acabar con su vida y, al igual que el caso anterior, presuntamente vendió su motocicleta.

Del tercer delito no se tiene mucha información. Aunque, por causa del segundo homicidio, ella estuvo en el cartel de las personas más buscadas en Risaralda.

Durante la captura, Mosquera vestía un suéter claro, pantalones azules y tenía una maleta de color rojo. Mientras los uniformados del CTI llevaban a cabo el procedimiento, ella rompió en llanto.

La Fiscalía la imputó por homicidio y hurto calificado. Posteriormente, un juez de control de garantías decidió enviarla a la cárcel.