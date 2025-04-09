CANAL RCN
Colombia

Cayó homicida de líder social en Cúcuta: era responsable de coordinar desplazamientos y asesinatos

Alias Milton tenía bajo su mando acciones de terrorismo, desplazamiento forzado y homicidios selectivos en la región del Catatumbo.

Conflicto armado.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
10:03 p. m.
La Policía Nacional confirmó la captura de Leopoldo Páez Moreno, alias Milton, presunto segundo cabecilla de la compañía móvil Jacobo Arenas, estructura armada perteneciente a las disidencias de alias Calarcá.

¿Quién es Saúl Severini Caballero? El exparamilitar del Frente Pivijay capturado en Cali
¿Quién es Saúl Severini Caballero? El exparamilitar del Frente Pivijay capturado en Cali

Cayó alias Milton: disidente de alias Calarcá

El operativo se desarrolló en Cúcuta, Ibagué y Sevilla, en coordinación con autoridades del Reino Unido, y permitió además la detención de otros tres integrantes del grupo criminal.

De acuerdo con el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, alias Milton tenía bajo su mando acciones de terrorismo, desplazamiento forzado y homicidios selectivos en la región del Catatumbo.

A través de su cuenta oficial en X, el director de la institución indicó que “alias Milton era el responsable de coordinar acciones terroristas, desplazamiento forzado y homicidios selectivos en la región del Catatumbo, incluido el del líder social Pedro María Ropero, integrante del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), hecho perpetrado en enero pasado en Tibú”.

Entre los crímenes atribuidos a esta estructura figura el asesinato del líder social Pedro María Ropero, miembro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, ocurrido en enero pasado en Tibú, Norte de Santander.

Cayó alias Milton, homicida de líder social en Cúcuta

A la cárcel sujeto que abusó sexualmente a su sobrina política mientras dormía
A la cárcel sujeto que abusó sexualmente a su sobrina política mientras dormía

Las autoridades también señalan que alias Milton ejercía control sobre rutas de narcotráfico en la zona, consolidando el poder de la disidencia en actividades ilícitas.

Los demás capturados enfrentan procesos por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego.

El operativo hace parte de la estrategia nacional contra el multicrimen y el delito, con la cual la Policía y la Fiscalía, en articulación con agencias internacionales, buscan debilitar estructuras criminales que amenazan la seguridad de líderes sociales y comunidades en el país.

