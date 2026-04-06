Condenan a uniformado del Esmad que le disparó a Leidy Cadena en las protestas de 2021

Este caso se presentó pasadas las 5:00 p.m. del 28 de abril de 2021 en la carrera 7 con calle 27 – 80. En aquel momento, había protestas en Bogotá y una de las participantes era Leidy Natalia Cadena.

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La joven de 24 años era estudiante de Ciencias Políticas y salió a protestar junto a unos amigos y novio. Sin embargo, por causa de la tensión, no pudieron continuar su recorrido.

¿Cómo ocurrió el hecho?

Fue en ese momento cuando el uniformado del Esmad (hoy se llama Undmo) Danilo José Núñez le disparó a menos de 10 metros. Los proyectiles impactaron en su pierna y rostro.

La lesión ocular le hizo quedar con incapacidad médica de 55 días, junto con una serie de deformidades. En diálogo con Amnistía Internacional, contó que el ojo le había explotado y que la interrogaron alrededor de 10 veces.

Tras este hecho, se mudó a Noruega con su novio Sebastián y está trabajando en una guardería mientras sigue aprendiendo el idioma. Tomó la decisión de vivir afuera por motivos de seguridad.

Víctimas que dejó el paro nacional de 2021

Paralelamente, el proceso contra el uniformado siguió y el 28 de enero de este año, lo condenaron por lesiones personales con perturbación funcional de carácter permanente bajo circunstancia de mayor punibilidad.

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El juzgado 64 penal del circuito lo condenó a siete años (84 meses) de cárcel y lo absolvieron por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) apuntan que entre el 28 de abril de 2021 y el 23 de julio del mismo año, hubo 80 victimas mortales en el marco del paro nacional. A su vez, Amnistía Internacional precisa que hubo más de 100 personas con lesiones oculares.