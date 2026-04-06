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Luto en Argentina: murió un joven futbolista de manera inesperada

El club en el que jugaba confirmó lo ocurrido a través de un sentido comunicado.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
10:24 a. m.
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El Club Atlético General Belgrano, que hace parte de la Liga Jujeña de Argentina, se encuentra atravesando un difícil momento.

La razón es que el 5 de abril de 2026 confirmaron la muerte de un joven futbolista que se había perfilado como una de las grandes promesas y tan solo tenía 21 años.

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Fernando Joaquín Paredes, que hacía parte de la categoría 2005, se destacaba fecha a fecha y también se caracterizaba por su calidez al momento de interactuar con cada una de las personas que lo rodeaban, falleció de manera inesperada.

Este fue el mensaje con el que se confirmó la muerte de Fernando Joaquín Paredes, joven jugador del Club Atlético General Belgrano

El Club Atlético General Belgrano, en un comunicado que difundió en sus redes sociales, lamentó lo ocurrido y le envió un profundo mensaje de condolencias a los familiares de Fernando Joaquín Paredes.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro jugador Fernando Joaquín Paredes, quien formaba parte de nuestra familia deportiva", se comenzó redactando.

"Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, elevando una oración por su eterno descanso. Su recuerdo permanecerá siempre en cada rincón de nuestro club. Que en paz descanse", se añadió.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Fernando Joaquín Paredes, el joven jugador argentino

Los conocidos e hinchas que tenían claridad del proceso de Fernando Joaquín Paredes, han quedado en shock tras su deceso y se han juntado para enviar mensajes de fortaleza.

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"Todos vamos a extrañarte, wachin", "no puedo caer todavía tras lo sucedido", "me duelen mil vidas juntas", "descansa en paz", "muy triste esta noticia", "voy a guardar sus mejores recuerdos" y "mis respetos para su familia", han sido algunos de los comentarios en redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento, no se han conocido las causas exactas de la prematura muerte del joven Fernando Joaquín Paredes.

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