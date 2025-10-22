Impulsan proyecto para que el antiguo Esmad pueda intervenir en bloqueos de Transmilenio

La situación en Bogotá se ha vuelto insostenible; durante 2025, las protestas, bloqueos y actos vandálicos han afectado gravemente la movilidad y la cotidianidad de millones de personas.

Las cifras son contundentes: 751 manifestaciones se han registrado en lo que va del año, 300 más que en el mismo periodo del año pasado, y 259 buses del sistema de transporte público han resultado vandalizados.

Según estimaciones, cerca de 15 millones de ciudadanos se han visto afectados directa o indirectamente por los cierres de vías y la parálisis del transporte.

En medio de este escenario, el Concejo de Bogotá busca tomar medidas más drásticas para frenar la situación que ya ha dejado a Bogotá al borde del colapso.

Impulsan proyecto para que declarar Transmilenio como servicio público esencial

Desde el cabildo distrital se tramita un proyecto que pretende declarar el sistema Transmilenio como un servicio público esencial, lo que cambiaría completamente el manejo de las protestas que afectan la operación.

La propuesta permitiría que, ante cualquier bloqueo o alteración del orden, las autoridades actúen de manera inmediata, incluyendo la intervención del antiguo Esmad, con el fin de despejar las vías y judicializar a los responsables.

El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, explicó que la medida busca garantizar el respeto por los derechos de la mayoría de los ciudadanos que dependen del transporte público para cumplir con sus labores diarias:

Con este proyecto de acuerdo, la Administración distrital y las autoridades tienen que actuar inmediatamente a levantar esos bloqueos violentos, judicializar a los responsables y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El cabildante fue más allá y cuestionó el tratamiento desigual que se ha dado a diferentes casos de vandalismo en el país.

No puede ser que mientras a Epa Colombia la condenaron cinco años por dañar unos torniquetes, a los capuchos no les pasa nada. No puede ser que la Corte Suprema de Justicia diga que la protesta de pilotos, sin ser violenta, era ilegal por afectar los derechos fundamentales y aquí no pase nada.

¿Esto frenará el derecho a la protesta?

El concejal advirtió que la iniciativa no pretende limitar el derecho a la protesta, sino garantizar que la ciudad no quede paralizada cada vez que se presentan manifestaciones que terminan afectando la movilidad de millones de bogotanos.

A su juicio, el descontrol actual pone en riesgo no solo el transporte, sino también el trabajo, la educación y la seguridad de la población.