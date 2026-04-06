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Esto exige la ley al momento de hacer el traspaso de un vehículo tras la muerte del propietario

Conozca cómo es el proceso completo de sucesión en caso de que el propietario fallezca.

Nuevos precios trámites del Runt
Foto: Freepik y edición

Noticias RCN

abril 06 de 2026
10:03 a. m.
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En Colombia, una de las dudas más frecuentes surge cuando el fallecido era propietario de un vehículo. A diferencia de un traspaso convencional, el cambio de propiedad tras la muerte del titular no puede realizarse mediante un simple contrato de compraventa, sino que exige un proceso de sucesión bajo las normas del Código Civil y las regulaciones de tránsito vigentes a abril de 2026.

Para que el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) autorice el cambio de titularidad, la ley exige la presentación de un documento que acredite la calidad de los nuevos propietarios. Dependiendo de la relación entre los herederos, existen dos vías:

  • Sucesión ante Notaría (Mutuo acuerdo): Si todos los herederos están conformes con la repartición de los bienes, el proceso se eleva a Escritura Pública. Es el camino más rápido.
  • Sucesión ante Juzgado: Si existen disputas o falta de acuerdo, un juez de familia deberá emitir una Sentencia Judicial que adjudique el vehículo.
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¿Qué requisitos se necesitan para hacer efectivo el traspaso?

Una vez que se cuenta con la adjudicación legal del bien, los herederos deben acudir a la Ventanilla Única de Servicios (en Bogotá) o a la secretaría de tránsito correspondiente con la siguiente documentación:

  • Formulario de Solicitud de Trámite: Debidamente diligenciado con las improntas del vehículo (número de motor, chasis y serie) adheridas al respaldo.
  • Sentencia Judicial o Escritura Pública: Documento original o copia auténtica con sello de protocolización donde conste la adjudicación del automotor.
  • SOAT y Revisión Técnico-Mecánica: Deben estar vigentes en la plataforma RUNT.
  • Paz y Salvo de Impuestos: El vehículo debe estar al día con el pago de impuestos vehiculares de los últimos cinco años.
  • Multas de Tránsito: Tanto el fallecido (causante) como los herederos deben estar a paz y salvo por concepto de infracciones.
  • Inscripción en el RUNT: Los herederos deben estar previamente inscritos en el sistema nacional.

Para el año 2026, las tarifas de trámites de tránsito se han ajustado según el incremento del Salario Mínimo Legal Vigente. En las principales ciudades del país, el costo del trámite de traspaso de propiedad para un automóvil se sitúa aproximadamente en $260.300, mientras que para motocicletas el valor es de $145.400.

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