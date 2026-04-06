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¡Ni los alcaldes se salvan! Banda exigía hasta $300 millones para no denunciarlos por presunta corrupción

Se hacían pasar por veedores ciudadanos para presionar a los mandatarios locales en el Cesar.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
09:29 a. m.
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Un nuevo caso de extorsión se conoció en el departamento del Cesar, donde una estructura criminal habría ampliado su accionar más allá de comerciantes y ciudadanos, apuntando directamente contra alcaldes municipales.

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De acuerdo con la Fiscalía, los implicados no solo intimidaban a personas del común, sino que también tenían en su lista a mandatarios locales, a quienes presionaban con supuestas denuncias por corrupción.

Descubren a banda que se dedicaba a extorsionar alcaldes en Cesar

Según la investigación, tres personas, Juan David López, José Carlos Toncel y Federman López, harían parte de esta red criminal.

Las autoridades señalaron que los implicados se dedicaban a extorsionar a varios alcaldes del departamento, entre ellos los mandatarios de Becerril y La Jagua de Ibirico.

El modus operandi consistía en hacerse pasar por integrantes de una supuesta red de veedurías ciudadanas. Bajo esta fachada, contactaban a las víctimas y les exigían dinero a cambio de no interponer denuncias ante las autoridades por presuntos hechos de corrupción.

Les pedían hasta $300 millones de pesos para no ser "delatados"

Durante la audiencia, el fiscal del caso explicó cómo operaba la estructura:

A fin de concertar el pago de exigencias dinerarias con las cuales debían contribuirles por diferentes sumas dinerarias que oscilan entre 10 millones de pesos a los 300 millones de pesos a fin de evitar accionar la justicia a través de denuncias en su contra por delitos contra la administración pública y demás.

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Las sumas exigidas variaban entre los 10 millones y los 300 millones de pesos, dependiendo del caso y del nivel de presión ejercido.

Las autoridades continúan avanzando en el proceso judicial para esclarecer completamente los hechos y determinar el alcance de esta red de extorsión que operaba en el Cesar.

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