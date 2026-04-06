¡Ni los alcaldes se salvan! Banda exigía hasta $300 millones para no denunciarlos por presunta corrupción

Un nuevo caso de extorsión se conoció en el departamento del Cesar, donde una estructura criminal habría ampliado su accionar más allá de comerciantes y ciudadanos, apuntando directamente contra alcaldes municipales.

De acuerdo con la Fiscalía, los implicados no solo intimidaban a personas del común, sino que también tenían en su lista a mandatarios locales, a quienes presionaban con supuestas denuncias por corrupción.

Descubren a banda que se dedicaba a extorsionar alcaldes en Cesar

Según la investigación, tres personas, Juan David López, José Carlos Toncel y Federman López, harían parte de esta red criminal.

Las autoridades señalaron que los implicados se dedicaban a extorsionar a varios alcaldes del departamento, entre ellos los mandatarios de Becerril y La Jagua de Ibirico.

El modus operandi consistía en hacerse pasar por integrantes de una supuesta red de veedurías ciudadanas. Bajo esta fachada, contactaban a las víctimas y les exigían dinero a cambio de no interponer denuncias ante las autoridades por presuntos hechos de corrupción.

Les pedían hasta $300 millones de pesos para no ser "delatados"

Durante la audiencia, el fiscal del caso explicó cómo operaba la estructura:

A fin de concertar el pago de exigencias dinerarias con las cuales debían contribuirles por diferentes sumas dinerarias que oscilan entre 10 millones de pesos a los 300 millones de pesos a fin de evitar accionar la justicia a través de denuncias en su contra por delitos contra la administración pública y demás.

Las sumas exigidas variaban entre los 10 millones y los 300 millones de pesos, dependiendo del caso y del nivel de presión ejercido.

Las autoridades continúan avanzando en el proceso judicial para esclarecer completamente los hechos y determinar el alcance de esta red de extorsión que operaba en el Cesar.